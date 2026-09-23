Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lữ Thanh Hải tiếp xúc cử tri 2 phường Cam Ranh và Cam Linh

Chiều 23-9, đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 5 tiếp xúc cử tri 2 phường Cam Ranh và Cam Linh trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Lữ Thanh Hải trao đổi một số nội dung cử tri quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2.

Các đại biểu và cử tri tại buổi tiếp xúc.

Cử tri 2 phường Cam Ranh và Cam Linh kiến nghị tỉnh tăng cường giám sát công tác đền bù, tái định cư; xác định giá bồi thường sát với giá thị trường; có giải pháp bảo đảm môi trường ven biển, đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý rác thải, nước thải; có biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở, công khai minh bạch thông tin để người dân dễ tiếp cận; đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng các công trình thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có giải pháp xử lý tình trạng xe ba gác lưu thông thiếu an toàn, nhiều lần gây tai nạn giao thông. Lãnh đạo UBND 2 phường Cam Ranh và Cam Linh đã trao đổi, giải đáp một số vướng mắc, kiến nghị của cử tri.

Cử tri phường Cam Linh kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Cam Ranh kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lữ Thanh Hải tiếp thu, trao đổi về các vấn đề cử tri kiến nghị; thông tin thêm về việc tỉnh thành lập các đoàn giám sát liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND 2 phường rà soát, kiểm tra kỹ các nội dung kiến nghị của cử tri để có biện pháp giải quyết, trả lời rõ cho người dân. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các địa phương kịp thời chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

VĂN KỲ