Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lữ Thanh Hải làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 3 địa phương

Sáng 29-10, tại phường Hòa Thắng, đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Thắng, xã Hòa Trí và xã Nam Ninh Hòa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Lữ Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Thắng, xã Hòa Trí, xã Nam Ninh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đối với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, phường Hòa Thắng đạt 13,07% (kế hoạch tỉnh giao năm 2026 là 13%), xã Hòa Trí đạt 10,5% (kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2026 là 11%), xã Nam Ninh Hòa đạt 8,39% (kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2026 là 12%). Cả 3 địa phương đều có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn trung bình chung của toàn tỉnh, đến ngày 28-10, phường Hòa Thắng đạt 75,7% kế hoạch vốn năm 2026; xã Hòa Trí đạt 77,5% kế hoạch; xã Nam Ninh Hòa đạt 77,4% kế hoạch. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, cả 3 địa phương đều vượt kế hoạch năm 2026…

Trong 3 tháng cuối năm, 3 địa phương đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đặc biệt là việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Lãnh đạo phường Hòa Thắng báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Hòa Trí phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Nam Ninh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban của HĐND, một số sở, ngành của tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy 3 địa phương đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2026 và những năm tiếp theo; những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công một số công trình trên địa bàn, nhất là việc thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng cho một số dự án; công tác chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới; giá cho thuê đất 5% để người dân phát triển sản xuất nông nghiệp…

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công của 3 địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lữ Thanh Hải biểu dương Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy 3 địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, 3 địa phương phải thường xuyên rà soát, đánh giá, có giải pháp hiệu quả để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Lữ Thanh Hải yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan để tháo gỡ các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân còn thấp; thường xuyên thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với việc thực hiện các dự án trên địa bàn; có văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng của tỉnh để giải quyết vấn đề thiếu nguồn cung vật liệu phục vụ thi công công trình, dự án… Đồng chí Lữ Thanh Hải đề nghị một số sở, ngành của tỉnh hướng dẫn các địa phương giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc hiện nay để hỗ trợ 3 địa phương phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

* Sáng cùng ngày, tại phường Hòa Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lữ Thanh Hải, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Thắng và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Ninh Hòa về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại 2 địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lữ Thanh Hải đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy 2 địa phương báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của địa phương trong thời gian qua; những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Lữ Thanh Hải cũng đã có các ý kiến chỉ đạo cụ thể để Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy 2 địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các địa phương trong sạch, vững mạnh.

HẢI LĂNG