Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung trao Huy hiệu Đảng tại Xã Trần Văn Thời

Với tình cảm trân trọng và tri ân sâu sắc, đồng chí Lê Thị Nhung đã trực tiếp cài Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Mạnh.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trân trọng cài Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Mạnh.

Đồng chí Lê Thị Nhung trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Mạnh vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Mạnh sinh năm 1947, quê tỉnh Phú Thọ, được kết nạp vào Đảng năm 19 tuổi. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí, sau đó làm nhiệm vụ thủ kho vật tư tại Công ty Lâm sản Minh Hải cho đến khi nghỉ hưu. Hiện đồng chí sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp Rạch Ráng A, Xã Trần Văn Thời.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Nhung cùng đồng chí Đặng Trí Thủ, Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời, trao Huy hiệu 50 năm và 45 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên cao niên.

Đồng chí Lê Thị Nhung và đồng chí Đặng Trí Thủ, Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời (bìa trái), trao Huy hiệu 50 năm và 45 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên cao niên.

Đồng chí Đặng Trí Thủ, Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời, trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Đồng chí Đặng Trí Thủ trao Huy hiệu Đảng và tặng quà chúc mừng các đảng viên cao niên.

Xúc động khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, đảng viên Sử Chí Hiếu chia sẻ: “Huy hiệu Đảng hôm nay là mốc son thiêng liêng, ghi nhận quá trình cống hiến và cũng là lời nhắc nhở chúng tôi tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Chúng tôi xin hứa sẽ mãi kiên định với lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, không ngừng học tập và làm theo Bác. Dù ở bất kỳ cương vị nào, chúng tôi sẽ luôn gương mẫu, đóng góp sức mình xây dựng quê hương phát triển”.

Đảng viên Sử Chí Hiếu phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ, thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên, đóng góp xây dựng quê hương.

Đợt này, Đảng bộ Xã Trần Văn Thời có 20 đảng viên cao niên vinh dự được trao Huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Trí Thủ, Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời, chúc mừng và ghi nhận những đóng góp to lớn của các đảng viên cao niên – những người đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và tuổi trẻ cho sự nghiệp cách mạng. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Đặng Trí Thủ, Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời, phát biểu chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các đảng viên cao niên.

Thời gian tới, đồng chí Đặng Trí Thủ nhấn mạnh quyết tâm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, địa phương tập trung xây dựng văn hoá công sở, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh chỉnh trang trật tự đô thị và định hướng phát triển kinh tế theo mô hình liên kết chuỗi, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh và Xã Trần Văn Thời chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.