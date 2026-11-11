Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Hồng Thắm dự Ngày hội Đại đoàn kết ấp Sở Tại

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm cùng các đại biểu dự ngày hội.

Sáng 11/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại ấp Sở Tại. Đây là địa bàn được tỉnh chọn tổ chức ngày hội điểm nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Năm 2026, ấp Sở Tại hỗ trợ 1 hộ thoát cận nghèo, hiện còn 1 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo. Qua bình xét, có 534 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 98,52%; 51 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Ấp tiếp tục giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa tiêu biểu.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Quỹ Vì người nghèo của ấp vận động trên 35 triệu đồng, đạt 101% chỉ tiêu. Địa phương phối hợp vận động trao 372 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn, tổng trị giá 93 triệu đồng.

Cùng với đó, người dân tham gia phát quang 1.850m đường giao thông, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm (thứ sáu, từ trái qua) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trương Thanh Thúy tặng quà cho các hộ dân.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm biểu dương những kết quả của chi bộ, ban lãnh đạo ấp, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân Sở Tại.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang mong muốn người dân tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở; chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương tiếp tục gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy dân chủ, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

UBND xã Giồng Riềng tặng giấy khen các cá nhân, tập thể.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và xã Giồng Riềng trao 30 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.