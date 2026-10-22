Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi làm việc với xã Cán Tỷ

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng dự án trường nội trú liên cấp xã Cán Tỷ.

Trong 9 tháng năm 2026, xã Cán Tỷ tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tổng diện tích gieo trồng đạt 1.934 ha, bằng 91% kế hoạch; chuyển đổi 221,01 ha cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 64,59%; địa phương đón trên 15.200 lượt khách du lịch, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 344,32% kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được quan tâm thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu sản xuất chưa đạt tiến độ; việc cải tạo chuồng trại chăn nuôi còn chậm, sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, liên kết tiêu thụ sản phẩm hạn chế. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện một số chỉ tiêu về môi trường, bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp.

Lãnh đạo xã Cán Tỷ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hầu Minh Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xã Cán Tỷ rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, tập trung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển cây trồng có giá trị kinh tế, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.