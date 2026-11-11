Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi làm việc tại xã Bắc Quang

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bắc Quang đã chủ động ban hành kế hoạch, thành lập Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, khối lượng công việc và sản phẩm đầu ra, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Qua rà soát, toàn hệ thống chính trị xã xác định 207 vị trí việc làm. Năm 2026, tổng chỉ tiêu được giao là 767, số người có mặt đến ngày 30/9/2026 là 739 người, nhu cầu nhân lực năm cơ sở là 768 người. Trên cơ sở kết quả rà soát, xã xây dựng phương án nhân lực giai đoạn 2027–2031 với tổng số 770 người năm 2027, 769 người năm 2028, 768 người năm 2029 và 767 người/năm trong hai năm 2030, 2031.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, xã Bắc Quang đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện hồ sơ và phương án nhân lực theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của xã Bắc Quang trong triển khai, rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu bảo đảm chính xác, thống nhất; việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc thực tế, phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện phương án, đảm bảo thời gian theo quy định.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc – Thanh Loan