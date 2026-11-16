Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hoá Việt Nam tại thôn Tân Hợp

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi tặng quà cán bộ, Nhân dân thôn Tân Hợp.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Tân Hợp đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư trong năm qua. Thôn Tân Hợp hiện có 154 hộ với 618 nhân khẩu. Người dân trong thôn luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát động.

Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng ngày càng được phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,3%. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được các hộ gia đình nghiêm túc thực hiện. Qua bình xét năm 2026, thôn có 149/154 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 96,7%; khu dân cư đăng ký đạt danh hiệu thôn văn hóa năm 2026.

Nhiều tập thể, cá nhân của thôn Tân Hợp được xã Tân An khen thưởng.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Tân Hợp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi người dân cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã Tân An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của thôn.

Đối với cán bộ và Nhân dân thôn Tân Hợp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn mỗi gia đình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Nhân dịp này, đồng chí Hầu Minh Lợi đã tặng quà, động viên cán bộ và Nhân dân thôn Tân Hợp; nhiều tập thể, cá nhân thôn Tân Hợp được xã Tân An khen thưởng.

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC