Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết của thôn Hồng Ngài, xã Thắng Mố.

Thôn Hồng Ngài hiện có 214 hộ với trên 1.300 nhân khẩu, 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, Nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư. Năm 2026, thôn triển khai xây dựng được 1 nhà Đại đoàn kết trị giá 150 triệu đồng cho hộ nghèo; có 142 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học.

Đông đảo Nhân dân thôn Hồng Ngài đến dự ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Hầu Minh Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn khẳng định vai trò, vị trí của văn hoá trong đời sống xã hội, là dịp để mỗi cộng đồng dân cư cùng nhìn lại, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp, xây dựng con người, gia đình và quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nói chuyện, động viên Nhân dân thôn Hồng Ngài, xã Thắng Mố.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Hồng Ngài đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, thôn tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh, giàu đẹp.