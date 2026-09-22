Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Mường Ham

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn công tác.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tìm hiểu điều kiện và môi trường làm việc của cán bộ, chuyên viên cơ quan Đảng ủy xã Mường Ham. Ảnh: Mai Hoa

Khảo sát thực tế tại 7 cơ quan, đơn vị

Đoàn công tác đã chia thành 2 tổ công tác để khảo sát cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của 7 cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa tại Nhà văn hóa xóm Thái Hưng. Ảnh: Mai Hoa

Trực tiếp khảo sát cơ sở vật chất tại một số điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng và nhà văn hóa trung tâm xóm Thái Hưng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý lãnh đạo xã chỉ đạo xóm phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; đặc biệt động viên đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở xóm làm tốt công tác dân vận, huy động sức dân tham gia xây dựng cảnh quan các điểm sinh hoạt văn hóa đảm bảo xanh, sạch, đẹp, thực sự đáp ứng là điểm sinh hoạt văn hóa của dân cư.

Đoàn khảo sát cơ sở vật chất Trường Tiểu học Mường Ham. Ảnh: Mai Hoa

Khảo sát cơ sở vật chất Trường Tiểu học Mường Ham, đoàn công tác của HĐND tỉnh chia sẻ khó khăn của nhà trường và giao xã bám sát tỉnh bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư trung hạn, tăng cường huy động các nguồn xã hội, gắn nâng cao công tác quản lý và giảng dạy sau sắp xếp.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Ham Nguyễn Viết Chung báo cáo kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác cũng dành thời gian khảo sát tại Trạm Y tế xã, Công an xã, trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Nhấn mạnh trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn chế, đồng chí Dương Đình Chỉnh yêu cầu địa phương và các chủ thể sử dụng chủ động trong việc chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Trần Thị Thúy Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Ham báo cáo một số vướng mắc, điểm nghẽn hiện nay ở cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Làm việc với lãnh đạo xã Mường Ham về tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đoàn công tác của HĐND tỉnh ghi nhận, sau sắp xếp, địa phương đã chủ động kiện toàn tổ chức, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định.

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh nêu một số vấn đề cần quan tâm để tiếp tục vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,38%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97,77%, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn miền núi.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu một số gợi mở đối với địa phương trong hoàn thiện cơ sở pháp lý, giải quyết cơ sở vật chất sau sắp xếp. Ảnh: Mai Hoa

Dù tỷ lệ đồng bào dân tộc chiếm trên 82% nhưng chỉ số cải cách hành chính cuối năm 2025 xếp thứ 47/130 xã, phường toàn tỉnh. Công tác giải ngân đầu tư công đạt kết quả tốt. Tính đến ngày 31/8/2026, đã khởi công 9/10 công trình; số vốn giải ngân đạt 75,51% vốn kế hoạch.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa đề nghị địa phương phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao năng lực số cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Công tác rà soát, bố trí nhân sự, giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cơ bản được thực hiện đúng quy định, góp phần ổn định tổ chức sau sắp xếp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mai Thương tiếp thu, giải trình một số vấn đề cơ sở kiến nghị, phản ánh liên quan đến sắp xếp, bố trí cán bộ và giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động sắp xếp, sử dụng cán bộ và cơ sở vật chất hiện có

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị xã tiếp tục củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, đề cao vai trò, trách nhiệm và tinh thần đổi mới, sáng tạo của người đứng đầu; từ đó tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức, điều hành và thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Trọng tâm là bám sát thực tiễn, kịp thời nhận diện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị xã rà soát toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp, phân quyền từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá rõ những việc đã thực hiện tốt, những nội dung còn chồng chéo, thiếu hướng dẫn hoặc chưa phù hợp, đồng thời đối chiếu với các điều kiện bảo đảm về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật. Những nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ điều kiện thực hiện phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khối lượng và yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sở trường; phát huy nhân lực tại chỗ, bảo đảm một người có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng không làm giảm chất lượng công việc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng những lĩnh vực còn thiếu nhân lực; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án giải quyết đối với các trường hợp nghỉ việc, nghỉ hưởng chính sách, nhất là 9 người hoạt động không chuyên trách ở xóm, bản chưa được giải quyết.

Một yêu cầu xuyên suốt là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy kết quả và sự thông suốt trong giải quyết công việc làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy. Xã cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng Trung tâm Phục vụ hành chính công, khắc phục hồ sơ chậm, tình trạng bổ sung, xử lý nhiều lần; đẩy mạnh số hóa, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu. Phát huy hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng số, từng bước giảm áp lực hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ, công chức.

Đoàn công tác khảo sát điều kiện và môi trường làm việc tại Trạm Y tế xã Mường Ham. Ảnh: Mai Hoa

Đối với tài sản công và cơ sở vật chất, cần quản lý theo hướng lâu dài, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát đầy đủ 56 cơ sở nhà, đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng phương án sử dụng, sửa chữa, điều chuyển hoặc xử lý phù hợp với quy hoạch và tổ chức bộ máy, tuyệt đối không để tài sản bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả. Đồng thời, chủ động rà soát trụ sở, trường học, nhà văn hóa, trang thiết bị, phương tiện và hạ tầng công nghệ thông tin; ưu tiên khắc phục những thiếu hụt thực sự cấp thiết, tận dụng tối đa tài sản hiện có, hạn chế đầu tư mới khi chưa cần thiết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu xã tăng cường tự kiểm tra, lập danh mục cụ thể các khó khăn, vướng mắc về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, nhân lực, tài sản, thủ tục hành chính và cơ sở vật chất; phân định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của xã và nội dung cần cấp tỉnh, sở, ngành hướng dẫn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý. Qua đó, kịp thời kiến nghị tháo gỡ những điểm nghẽn, bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả, thực sự gần dân và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.