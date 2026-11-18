Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân xóm 15, xã Văn Kiều. Ảnh: Mai Hoa

Dự và chung vui với nhân dân có đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo xã Văn Kiều.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh và lãnh đạo xã Văn Kiều tham dự ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

94,8% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Xóm 15 được thành lập trên cơ sở sáp nhập xóm 12 và xóm 13, thuộc xã Nghi Kiều trước đây, hiện có 469 hộ với khoảng 2.400 nhân khẩu, trong đó có 160 hộ đồng bào Công giáo với khoảng 700 nhân khẩu.

Chương trình văn nghệ tại Ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Dù địa bàn rộng, dân cư đông, cán bộ và nhân dân trong xóm đã phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo, chung sức xây dựng khu dân cư. Trong năm 2026, xóm 15 đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Người dân tích cực phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng ngành nghề, dịch vụ, từng bước nâng cao thu nhập. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì, có 94,8% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh tặng xóm 15 bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn". Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, Nhân dân đã đóng góp công sức, hiến đất và kinh phí với tổng nguồn lực gần 2 tỷ đồng để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm và các công trình cộng đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy khối đoàn kết, đưa xóm trở thành vùng quê đáng sống

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân xóm 15 đạt được; đánh giá cao tinh thần đoàn kết lương giáo, sự đồng hành của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và những đóng góp thiết thực của nhân dân trong xây dựng khu dân cư.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn cán bộ, nhân dân xóm 15 đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư trở thành vùng quê đáng sống. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh ý nghĩa của sức mạnh đại đoàn kết trong giai đoạn mới, nhất là trước yêu cầu thực hiện các mục tiêu phát triển cao hơn của quê hương, đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện của nhân dân; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến xóm tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung trách nhiệm xây dựng xã Văn Kiều và từng khu dân cư ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh và lãnh đạo xã Văn Kiều tặng quà cho các hộ khó khăn ở địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó, quan tâm đổi mới, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thực hiện giảm nghèo bền vững trên cơ sở nắm chắc hoàn cảnh từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; duy trì phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an ninh trật tự.

Lãnh đạo xã Văn Kiều tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân xóm 15. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, xã và xóm cần phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân; các công việc liên quan đến cộng đồng phải được thông tin, bàn bạc công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận. MTTQ và các đoàn thể cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh, giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh bày tỏ mong muốn cán bộ, đảng viên, Nhân dân xóm 15 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng vùng quê yên bình, đáng sống, giàu bản sắc văn hoá cộng đồng.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Doãn Thị Thới. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, đồng chí Dương Đình Chỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Doãn Thị Thới - Mẹ có 2 người con đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.