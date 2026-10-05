Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Đông Sơn, Đảng bộ xã Phúc Lộc

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ Đông Sơn đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thời gian qua; nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Đông Sơn, xã Phúc Lộc. Ảnh: Quang Dũng

Chi bộ tập trung bàn các giải pháp phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là về hạ tầng, cảnh quan, vệ sinh môi trường và phân loại rác thải tại nguồn.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã phát biểu, thảo luận sôi nổi, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cần thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, sự đồng thuận và tham gia của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Cần biểu dương, nhân rộng những gia đình cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt phong trào. Chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới, nhất là những tiêu chí khó, chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện.

Đại diện đảng viên Chi bộ Đông Sơn, xã Phúc Lộc phát biểu ý kiến. Ảnh: Quang Dũng

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Dương Đình Chỉnh ghi nhận tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của chi bộ; đánh giá cao việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ thực tiễn ở cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm, gần dân, sát dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng chí cũng lưu ý cấp ủy, chi bộ cần phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để sớm hoàn thành các phần việc còn lại, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Quang Dũng

Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra dân chủ, thiết thực, thể hiện quyết tâm của Chi bộ Đông Sơn trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới.