Đến dự và chung vui cùng cán bộ, nhân dân khối Hưng Phúc 1 có đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khối Hưng Phúc 1, phường Trường Vinh. Ảnh: T.L

Khối Hưng Phúc 1 được thành lập trên cơ sở sáp nhập khối Yên Vinh và khối An Vinh, hiện có 418 hộ với gần 2.000 nhân khẩu. Trong năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp của Ban cán sự khối và các tổ chức, đoàn thể, Ban Công tác Mặt trận đã phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động, giám sát, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua tại địa bàn dân cư.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội. Ảnh: T.L

Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương được triển khai thường xuyên thông qua các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng và hệ thống loa truyền thanh. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đại diện khối Hưng Phúc 1 báo cáo kết quả hoạt động của khối. Ảnh: T.L

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục được duy trì và phát triển. Các chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, đoàn thanh niên phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh.

Tinh thần đoàn kết, tương trợ, tình làng nghĩa xóm ngày càng được vun đắp; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đường phố, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp được nâng cao. An ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững, các hoạt động cộng đồng duy trì ổn định.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh tặng quà cho khối Hưng Phúc 1, phường Trường Vinh. Ảnh: T.L

Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện thường xuyên. Các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và những hộ có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, động viên, tặng quà vào các dịp lễ, Tết. Đáng ghi nhận, trong năm 2026, nhiều gia đình đã tự nguyện trích hàng chục triệu đồng từ khoản tiết kiệm để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện phường Trường Vinh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: T.L

Các hoạt động chăm lo người cao tuổi, thiếu niên, nhi đồng tiếp tục được duy trì, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Nhân dân tự nguyện đóng góp gần 54 triệu đồng xây dựng quỹ phục vụ hoạt động chung.

Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và các khoản đóng góp của Nhân dân được triển khai công khai, nghiêm túc, đúng quy định.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân khối Hưng Phúc 1. Trong đó, vai trò của Ban Công tác Mặt trận được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ và huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống cộng đồng.

Khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp trong các phong trào của khối. Ảnh: T.L

Phát huy kết quả đạt được, năm 2027, khối Hưng Phúc 1 tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội; giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Qua đó, quyết tâm xây dựng khối dân cư ngày càng văn minh, phát triển, ấm no và hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển của phường Trường Vinh.