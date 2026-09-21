Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xác định lộ trình giải quyết khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Làm việc với xã Nghĩa Hành theo chương trình giám sát của HĐND tỉnh về tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị địa phương chủ động lập danh mục các khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân và xây dựng lộ trình xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền.
Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,63%
Xã Nghĩa Hành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Nghĩa Hành, Tân Hương và Phú Sơn. Sau sắp xếp, xã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp; tiếp nhận và triển khai hơn 1.000 nhiệm vụ, thẩm quyền từ cấp huyện chuyển giao; đồng thời tiếp nhận hồ sơ, công việc đang giải quyết, tồn đọng của các đơn vị hành chính cũ để tiếp tục xử lý.
Việc phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài chính - ngân sách, nội vụ, giáo dục, tư pháp - hộ tịch... từng bước phát huy hiệu quả, góp phần giảm khâu trung gian, nâng cao tính chủ động của chính quyền cơ sở.
Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Trung tâm Phục vụ hành chính công được vận hành ổn định; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,63%.
Công tác tiếp nhận, bàn giao hồ sơ, tài sản công và giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được triển khai theo đúng quy định.
Qua giám sát, đoàn công tác HĐND tỉnh ghi nhận một số khó khăn, như cơ sở vật chất sau sắp xếp chưa đáp ứng yêu cầu; địa phương còn thiếu 3 công chức ở lĩnh vực tài chính - kế toán và xây dựng; việc xử lý tài sản dôi dư còn có những khó khăn, thủ tục kéo dài.
Xác định lộ trình giải quyết các khó khăn
Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của xã trong vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức và phương thức vận hành chính quyền xã, nhất là rà soát toàn bộ nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, gắn với các điều kiện bảo đảm thực hiện. Phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ; không để tình trạng nhiệm vụ được giao nhưng điều kiện thực hiện chưa tương xứng.
Cùng với đó, rà soát, bố trí và phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, năng lực và sở trường với phương châm "một người làm được nhiều việc"; quan tâm tự đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, nhất là tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Đối với tài sản công, địa phương cần chủ động xây dựng phương án quản lý, sử dụng lâu dài, tiết kiệm, hiệu quả, tận dụng tối đa tài sản hiện có. Đồng thời tăng cường kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hoá nhằm khắc phục những bất cập về cơ sở vật chất, hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh.
Về các khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền 2 cấp, đồng chí Dương Đình Chỉnh yêu cầu xã Nghĩa Hành chủ động lập danh mục cụ thể, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời phối hợp với các cấp giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền. Qua đó, bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Trước khi làm việc với xã, đoàn công tác trực tiếp khảo sát cơ sở vật chất và việc thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, 2 điểm trường lẻ của trường mầm non và tiểu học Nghĩa Hành, nhà văn hoá 2 xóm Môn Sơn và Quyết Thắng.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-de-nghi-xac-dinh-lo-trinh-giai-quyet-kho-khan-trong-van-hanh-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-10351862.html