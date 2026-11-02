Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Cửa Lò phát huy nội sinh, giải quyết các điểm nghẽn

Tham gia cuộc tiếp xúc cử tri có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và phường Cửa Lò.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu đã tiếp xúc cử tri tại Công ty CP Tập đoàn Dinh dưỡng HADALIFA, ghi nhận một số kiến nghị từ doanh nghiệp đối với tỉnh liên quan tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê mặt bằng ổn định lâu dài; hỗ trợ kết nối thị trường, phát triển vùng nguyên liệu và mở rộng đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp trong tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri phường Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp xúc cử tri phường Cửa Lò, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng đầu năm 2026, dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại những cuộc tiếp xúc trước.

Các cử tri đã phản ánh, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến thực tiễn.

Đại biểu HĐND tỉnh Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo phường Cửa Lò và các sở, ngành cấp tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Nguyễn Đại Dương, khối Nghi Tân 1 kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước 2 bên tuyến Quốc lộ 46, đoạn từ Cảng Cửa Lò đến ngã ba xăng dầu.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, cử tri Nguyễn Thị Yến, khối Nghi Hải 3 kiến nghị nâng cấp hệ thống thoát nước trên tuyến đường 18 và 30, nhằm khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ trong khu dân cư khi mưa xuống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Lò Trần Thị Hoàng Phương điều hành hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến hạ tầng, cử tri phường Cửa Lò phản ánh tình trạng cảng cá Cửa Hội hiện nay bị phù sa bồi, cản trở việc ra vào của các tàu đánh bắt hải sản công suất lớn; vì vậy đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh dự án nạo vét cảng cá Cửa Hội.

Cử tri Lê Ngọc Quỳnh, khối Yên Hoà 1 kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm.

Cử tri Nguyễn Đại Dương, khối Nghi Tân 1 kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước 2 bên tuyến Quốc lộ 46. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri phường Cửa Lò cũng phản ánh một số bất cập trong chuyển thẩm quyền chứng thực một số giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng; vướng mắc trong thực hiện các khoản thu, chi dịch vụ giáo dục theo Quyết định số 44, ngày 14/7/2026 của UBND tỉnh; thực hiện chi trả lương cho giáo viên hợp đồng từ tháng 6/2026 đến nay chưa có lương.

Cử tri Lê Ngọc Quỳnh, khối Yên Hoà 1 kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm. Ảnh: Mai Hoa

Tập trung phát huy nội sinh, tháo gỡ các điểm nghẽn

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh: Nghệ An đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp, địa phương.

Phường Cửa Lò cần phát huy lợi thế đô thị du lịch biển, huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp đồng bộ hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới phát triển du lịch bốn mùa; đồng thời phát huy vai trò của người dân trong xây dựng đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, Cửa Lò cần quan tâm đến công tác quy hoạch với tầm nhìn phát triển cao hơn; tích cực phối với các cấp, ngành, đơn vị xử lý các dự án chậm tiến độ cùng với các điểm nghẽn, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng khẳng định: Các ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri sẽ được tổng hợp, phân loại theo thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm giải quyết; những vấn đề thuộc cấp phường và các sở, ngành cần chủ động xử lý; những nội dung thuộc thẩm quyền tỉnh sẽ được xem xét, trả lời thấu đáo, không để kiến nghị chính đáng của người dân kéo dài, chậm được giải quyết.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa