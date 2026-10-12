Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Các địa phương cần quyết liệt thực hiện các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tham dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các xã: Đông Lộc, Nghi Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh và đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, lãnh đạo Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Trần Hoa

Tại cuộc làm việc, các xã: Nghi Lộc, Đông Lộc, Trung Lộc và Thần Lĩnh đã báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án trên địa bàn. Đồng thời, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Trần Hoa

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí khẳng định, công tác GPMB có chuyển biến nhưng chưa đồng đều.Các vướng mắc tập trung ở hồ sơ đất đai, chênh lệch diện tích, giá bồi thường, tái định cư, thủ tục thừa kế, nguồn kinh phí và trách nhiệm phối hợp của chủ đầu tư. Một số dự án có nguy cơ chậm do nhà đầu tư chưa xác định rõ tiến độ hoặc chưa chuyển đủ kinh phí...

Trong thời gian tới, đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị các xã phải lập bảng theo dõi từng dự án, tách rõ: diện tích đã kiểm kê, phê duyệt phương án, chi trả, bàn giao; số hộ; kinh phí đã bố trí, đã chi; vướng mắc; cơ quan xử lý; thời hạn hoàn thành...

Người đứng đầu các xã phải trực tiếp chỉ đạo tiến độ dự án khó; hồ sơ đủ căn cứ phải xử lý ngay. Các địa phương phải tăng cường đối thoại, công khai chính sách; trường hợp đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế thì hoàn thiện hồ sơ đúng trình tự, không để kéo dài...

Đồng chí Nguyễn Bá Điệp - Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Trần Hoa

Đối với dự án ngoài ngân sách, nhà đầu tư phải xác định rõ phạm vi, tiến độ, kế hoạch chuyển kinh phí và thời điểm tiếp nhận mặt bằng. Không để địa phương phê duyệt phương án nhưng không có nguồn chi trả.

Đối với các dự án đầu tư công, các địa phương phải thanh toán ngay khối lượng đủ điều kiện; hoàn thiện thủ tục dự án chuyển tiếp, khởi công mới; rà soát vốn có nguy cơ không giải ngân để đề xuất điều chỉnh. Không chạy theo tỷ lệ mà bỏ qua pháp lý, chất lượng và nghĩa vụ quyết toán...

Về nguyên nhân giải ngân vốn ngân sách tỉnh chưa cao, các xã cần xác định rõ nguyên nhân do xã giải ngân chậm hay do phần kế hoạch vốn còn lại chưa được cấp dự toán hoặc dự án chưa đủ điều kiện để cấp/giải ngân, cần bóc tách nguyên nhân cụ thể trước khi đánh giá trách nhiệm.

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền; chủ động đề xuất giải pháp đối với các dự án còn khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn thống nhất các trường hợp vướng nguồn gốc đất, chênh lệch diện tích giữa hồ sơ và hiện trạng, thiếu giấy tờ, thừa kế, tranh chấp, phần đất còn lại sau thu hồi; phối hợp xác định giá đất, điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đối với các trường hợp cụ thể tại Nghi Lộc, Đông Lộc, Thần Lĩnh, Trung Lộc, phải trả lời theo từng nhóm hồ sơ, không hướng dẫn chung.

Sở Tài chính rà soát việc giao kế hoạch vốn, cấp dự toán, khả năng giải ngân và nhu cầu điều chỉnh vốn của từng địa phương; làm rõ phần kế hoạch vốn chưa được cấp dự toán hoặc chưa đủ điều kiện giải ngân, nhất là nguồn ngân sách tỉnh giao năm 2026; phối hợp bảo đảm nguồn vốn cho các dự án, khu tái định cư thuộc trách nhiệm ngân sách nhà nước, không để thiếu vốn làm chậm tiến độ.

Sở Xây dựng tập trung xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, thẩm định thiết kế - dự toán và các công trình phải di dời, hoàn trả; phối hợp kiểm tra thực địa đối với 02 hộ còn vướng tại dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Vinh; hướng dẫn kịp thời các thủ tục xây dựng có nguy cơ ảnh hưởng GPMB và giải ngân.

Lãnh đạo các xã: Nghi Lộc , Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Hoa

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì làm việc trực tiếp với Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An, chốt bằng văn bản phạm vi GPMB, tiến độ tiếp nhận mặt bằng, mốc chuyển kinh phí, xử lý các phương án đã phê duyệt và phương án hoàn trả hạ tầng. Trường hợp nhà đầu tư giãn tiến độ xây dựng thì phải xác định rõ phần GPMB vẫn tiếp tục thực hiện và nghĩa vụ tài chính tương ứng; không để xã Thần Lĩnh bị động hoặc phát sinh công nợ. Đồng thời phối hợp tháo gỡ các nội dung liên quan KCN Nam Cấm tại Trung Lộc...