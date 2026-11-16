Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm tiếp xúc cử tri Kiên Lương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng ngày 16/11.

Tại buổi tiếp xúc, hơn 100 cử tri xã Kiên Lương trực tiếp tham dự; gần 100 cử tri hai xã đảo Sơn Hải, Hòn Nghệ tham gia theo hình thức trực tuyến.

Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm sửa chữa tuyến Quốc lộ 80, đoạn từ Rạch Giá đến Kiên Lương đã xuống cấp; đầu tư thêm hệ thống đèn đường, biển báo giao thông để bảo đảm an toàn đi lại. Một số ý kiến đề nghị xem xét chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng thả rông trâu, bò, xả rác ảnh hưởng đến khu vực hồ nước ngọt tại ấp Lung Kha Na; kiến nghị có biện pháp xử lý. Cử tri xã Hòn Nghệ đề nghị tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường học, hướng dẫn người dân phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền được lãnh đạo địa phương giải trình tại buổi tiếp xúc. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được Tổ đại biểu số 19 ghi nhận, tổng hợp chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.