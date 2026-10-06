Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang dự diễn tập tại xã Thoại Sơn

Một số hình ảnh diễn tập từ tình huống giả định. Ảnh: HỮU ĐẶNG

Tình huống giả định đặt ra lúc 4 giờ ngày 5-10-2026, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão số 6, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Trước tình huống này, Đảng ủy, UBND xã Thoại Sơn chỉ đạo lực lượng vũ trang, các phòng, ban, ngành, đoàn thể triển khai phương án ứng phó, tổ chức hiệp đồng xử lý tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Thông qua diễn tập, xã Thoại Sơn đánh giá khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự; đồng thời kiểm tra năng lực phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các ban, ngành trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.