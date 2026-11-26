Chiều 26/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh do đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát thực tế tại hai tổ dân phố Hương Nam, Việt Hương và làm việc với UBND phường Kép về kết quả triển khai Nghị quyết số 15, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố phát biểu kết luận.

Theo báo cáo của UBND phường Kép, ngay sau khi Nghị quyết số 15 được ban hành, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, thành lập Ban Chỉ đạo, tổ công tác và xây dựng kế hoạch triển khai. Đồng thời tổ chức hội nghị phát động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn; hướng dẫn các tổ dân phố rà soát, đăng ký tuyến đường, thống nhất quy mô mặt đường và phương án thực hiện. Quá trình triển khai được xác định theo hướng công khai, dân chủ, lấy người dân làm chủ thể, cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò hướng dẫn.

Đến ngày 20/11/2026, toàn phường có 16/18 tổ dân phố đăng ký thực hiện với tổng chiều dài 76,4 km trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, năm 2026 đăng ký 35,7 km, năm 2027 đăng ký 40,7 km. Tổng diện tích đất người dân dự kiến hiến mở rộng đường khoảng 13.095 m²; tổng kinh phí thực hiện ước 102,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 75,8 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 26,4 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng khảo sát việc thực hiện làm đường giao thông tại tổ dân phố Hương Nam.

Riêng năm 2026, 13/16 tổ dân phố trên địa bàn đã làm khoảng 8,8 km đường, đạt 24% kế hoạch. Hiện các tổ dân phố đang tiếp tục san gạt, làm nền khoảng 15 km đường, chuẩn bị thi công mặt đường.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết số 15 còn một số khó khăn, vướng mắc. Số lượng tuyến đường đăng ký lớn trong khi nhu cầu nhân công, vật liệu xây dựng tại địa phương và các khu vực lân cận tăng cao, dẫn đến nguồn cung chưa đáp ứng kịp tiến độ. Giá cát, đá thực tế cao hơn đơn giá làm cơ sở lập dự toán, khiến kinh phí đối ứng của người dân tăng.

Một số tuyến đường có mặt bằng rộng từ 5-5,4 m, chưa đạt quy mô 5,5 m theo hướng dẫn nên địa phương còn lúng túng trong xác định phạm vi hỗ trợ vật liệu. Ngoài ra, công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với diện tích đất người dân trả lại làm đường còn mất nhiều thời gian do phải xác minh các thửa đất liền kề.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi một số nội dung gỡ vướng trong thực hiện làm đường giao thông.

Từ thực tế triển khai, UBND phường Kép đề nghị thành phố xem xét nâng mức hỗ trợ từ 75% lên 100% đối với các khu vực trước sáp nhập thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cập nhật giá vật liệu sát thực tế, có cơ chế hỗ trợ phù hợp khi sử dụng bê tông thương phẩm nhằm giảm phần kinh phí đối ứng của Nhân dân. Đồng thời hướng dẫn cụ thể việc xác định bề rộng mặt đường và phạm vi hỗ trợ vật liệu đối với những đoạn đường có diện tích xen kẹp.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ kết quả triển khai Nghị quyết số 15 tại phường Kép; tiến độ thực hiện các tuyến đường đăng ký; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường. Các ý kiến cũng đề cập khó khăn về nguồn vật liệu, giá xây dựng, quy mô mặt đường và thủ tục chỉnh lý hồ sơ đất đai; đề nghị địa phương tăng cường quản lý, giám sát chất lượng công trình, bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng quy định, công khai, minh bạch.

Sau khi giám sát thực tế tại hai tổ dân phố Hương Nam, Việt Hương và nghe báo cáo, kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Hằng biểu dương, ghi nhận sự chủ động của Đảng ủy, UBND phường Kép trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Nghị quyết số 15. Đồng thời đánh giá cao sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân, nhất là việc tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, đóng góp kinh phí và ngày công làm đường.

Nhấn mạnh, khối lượng làm đường còn lại lớn, một số tuyến còn vướng về kinh phí đối ứng, mặt bằng, quy mô mặt đường và thủ tục về đất đai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND phường tập trung rà soát danh mục các tuyến đường đăng ký thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; giao cơ quan chuyên môn theo dõi tiến độ cụ thể từng tuyến, bảo đảm thi công đúng kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng.

Tập trung hoàn thành các tuyến đủ điều kiện; đối với những tuyến chưa thể triển khai, cần xác định rõ nguyên nhân, thời hạn xử lý và phương án điều chỉnh danh mục, kinh phí. Cùng với đó, phường rà soát kế hoạch thực hiện năm 2027, bảo đảm sát với khả năng thực hiện.

Người dân tham gia làm đường giao thông tại tổ dân phố Hương Nam, phường Kép.

Đặc biệt, phường cần rà soát, đối chiếu hồ sơ họp dân, diện tích đất hiến và việc bàn giao mặt bằng theo từng tuyến; công khai, minh bạch phần ngân sách hỗ trợ, kinh phí đối ứng và các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân. Đối với những tuyến cấp thiết nhưng có ít hộ hưởng lợi, cần đánh giá khả năng cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp. Phối hợp với cơ quan đăng ký đất đai hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, bảo đảm quyền lợi của các hộ hiến đất.

Đối với những tuyến đường có điều kiện đặc thù, đồng chí đề nghị địa phương khảo sát, phân loại cụ thể các đoạn chưa bảo đảm quy mô mặt đường theo hướng dẫn, phối hợp với Sở Xây dựng để được hướng dẫn giải quyết. Những tuyến liên quan đến hành lang đường sắt cần rà soát từng vị trí, phối hợp với cơ quan chuyên môn và đơn vị quản lý xác định phạm vi bảo vệ, phương án kỹ thuật, điều kiện pháp lý và an toàn trước khi triển khai thi công.

Đồng chí cũng yêu cầu phường Kép phân công các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình; đôn đốc phòng chuyên môn hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết số 15 để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ phường phát huy vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng, nhất là trong quá trình tiếp nhận, giao nhận vật liệu, tổ chức thi công và công khai các khoản kinh phí, bảo đảm nguồn vốn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của phường, Tổ giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo Đoàn giám sát để kiến nghị UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thống nhất về giá vật liệu tại công trình, hồ sơ giải ngân, thanh quyết toán, thủ tục chỉnh lý đất đai và phương án xử lý các tuyến liên quan đến đường sắt.