Sáng 27/11, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cùng Đoàn giám sát khảo sát kiểm tra thực tế một số tuyến đường và làm việc với UBND xã Hoàng Vân về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng cùng các đại biểu giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 15 tại thôn Hoàng Sơn, xã Hoàng Vân.

Theo báo cáo của UBND xã Hoàng Vân, sau khi Nghị quyết số 15 được ban hành, Đảng ủy, HĐND, UBND xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan. Công tác tuyên truyền được triển khai đến 23/23 thôn thông qua các cuộc họp, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa, cơ chế hỗ trợ cũng như trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Qua rà soát, toàn xã có 101 tuyến đường với tổng chiều dài dự kiến 25,3 km, đủ điều kiện khởi công trong năm 2026. UBND xã đã phê duyệt danh mục 7 dự án, tổng kinh phí dự kiến hơn 28,9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 21,6 tỷ đồng, ngân sách cấp xã đối ứng hơn 7,2 tỷ đồng.

Công tác vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp nguồn lực đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn xã có 558 hộ tự nguyện hiến tổng diện tích 9.533 m² đất vườn và đất ở; kinh phí Nhân dân đóng góp hơn 4,6 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng, thể hiện sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chủ trương Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố kết luận buổi giám sát.

Đến nay, xã đang thi công 16 km đường thôn, ngõ xóm. Trong quá trình thực hiện, địa phương gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Giá bê tông thương phẩm tăng cao do nhiều địa phương đồng loạt triển khai xây dựng đường giao thông làm ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ thi công; một số tuyến chưa bảo đảm điều kiện về nền đường, cống, rãnh thoát nước, còn vướng hạ tầng kỹ thuật; thủ tục chỉnh lý biến động đất đai sau hiến đất mất nhiều thời gian. Nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn chế, gây khó khăn trong việc chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn đối ứng.

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát và đại diện các cơ quan chuyên môn trao đổi, làm rõ những khó khăn trong quá trình triển khai như: Cơ chế hỗ trợ vật liệu, phương pháp xác định khối lượng, định mức, đơn giá, thủ tục đầu tư, chỉnh lý đất đai và trách nhiệm xử lý các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan. Đại diện UBND xã Hoàng Vân và các đơn vị liên quan giải trình, tiếp thu những nội dung được trao đổi.

Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND thành phố) trao đổi một số nội dung trong thực hiện Nghị quyết số 15 tại xã Hoàng Vân.

Sau khi khảo sát thực tế một số tuyến đường đang thi công tại thôn Hoàng Sơn và nghe báo cáo, kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Hằng ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Hoàng Vân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Nghị quyết số 15. Đặc biệt, kết quả vận động nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí cho thấy sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân.

Tuy nhiên, để triển khai Nghị quyết hiệu quả, xã cần tiếp tục hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ đất đai, khắc phục tình trạng tiến độ giữa các tuyến chưa đồng đều, tập trung tháo gỡ những khâu ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện.

Đồng chí đề nghị UBND xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, cơ chế hỗ trợ của Nghị quyết; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và các thôn trong vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, tham gia giám sát chất lượng công trình. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn thiện hồ sơ, đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai đối với các hộ đã hiến đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Thôn Hoàng Sơn huy động người dân tham gia mở rộng đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 15.

Cùng đó, xã rà soát, cập nhật tiến độ từng tuyến; bố trí nhân lực đẩy nhanh thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thi công các tuyến đủ điều kiện. Đối với những tuyến chưa đủ điều kiện cần xác định rõ đầu mối, thời hạn và phương án xử lý; lãnh đạo xã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các khâu chậm. Việc triển khai các tuyến đường phải gắn với nguồn vốn được giao, khả năng bố trí vốn đối ứng; tăng cường quản lý chất lượng vật liệu, nghiệm thu đúng khối lượng thực tế, công khai, minh bạch kinh phí và các khoản đóng góp để Nhân dân giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cũng lưu ý, xã Hoàng Vân cần chủ động chuẩn bị danh mục các tuyến đường thực hiện năm 2027, ưu tiên những tuyến có nhu cầu cấp thiết phục vụ đi lại, sản xuất và khả năng kết nối giao thông; rà soát kỹ mặt bằng, quy mô kỹ thuật và khả năng cân đối kinh phí ngay từ khâu đăng ký, bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Đại diện lãnh đạo xã Hoàng Vân trao đổi một số khó khăn trong thực hiện Nghị quyết số 15 tại buổi giám sát.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thống nhất về hồ sơ công trình, phương thức và giá trị hỗ trợ vật liệu, điều kiện vận chuyển, chứng từ khi cộng đồng tham gia thi công và thủ tục chỉnh lý đất đai sau hiến đất. Đề nghị UBND xã Hoàng Vân tiếp thu ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, hoàn thiện báo cáo và gửi Đoàn giám sát trước ngày 2/12/2026.