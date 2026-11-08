Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Mỹ Thái

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động thành phố và một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo xã Mỹ Thái cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Phúc Mãn.

Đồng chí Trần Thị Hằng trao lẵng hoa, chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Phúc Mãn nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo báo cáo tại ngày hội, thôn Phúc Mãn hiện có 817 hộ với hơn 3.378 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 250 ha. Mặc dù sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai, bão lũ, cán bộ và Nhân dân trong thôn vẫn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thu nhập bình quân đầu người đạt 89 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%.

Đồng chí Trần Thị Hằng phát biểu.

Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Người dân tự nguyện đóng góp hơn 130 triệu đồng cùng 1.800 ngày công lao động để mở rộng đường giao thông, nâng cấp Nhà văn hóa và chỉnh trang cảnh quan. Đến nay, thôn hoàn thành 19/19 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liên tục, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,6%. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự được quan tâm; 100% hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,1%.

Đáng chú ý, thôn đã triển khai mô hình thôn số, ra mắt mô hình “một cửa di động”, hỗ trợ cán bộ và người dân tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến thuận tiện hơn. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố; vai trò của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể được phát huy, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Đại biểu dự Ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Thị Hằng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Phúc Mãn đạt được.

Đồng chí nhấn mạnh, những thành tựu đó thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương. Đặc biệt, việc người dân tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan đã khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí cũng thông tin nhanh tới bà con về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh 10 tháng năm 2026; định hướng thu hút đầu tư, công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thông mới và công tác chuyển đổi số của Bắc Ninh.

Đại diện người cao tuổi thôn Phúc Mãn dự Ngày hội.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng chí Trần Thị Hằng đề nghị Chi ủy, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và Nhân dân thôn Phúc Mãn tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Cùng với đó, thôn cần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phát huy nội lực, huy động hợp lý các nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và cảnh quan môi trường. Chú trọng phát triển kinh tế bền vững, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân; duy trì phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Trần Thị Hằng đề nghị Phúc Mãn đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tập trung xây dựng thành công mô hình “Thôn số”.

Đồng chí Trần Thị Hằng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, cán bộ và Nhân dân thôn Phúc Mãn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng thành công mô hình “Thôn số” kiểu mẫu, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xã Mỹ Thái xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Thị Hằng tặng thôn Phúc Mãn lẵng hoa, bức ảnh chân dung Bác Hồ và Bác Tôn cùng 1 bộ máy vi tính trị giá 20 triệu đồng; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Mỹ Thái tặng thôn Phúc Mãn 3 triệu đồng.

Tại Ngày hội, Ban tổ chức đã biểu dương, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu; trao quà tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.