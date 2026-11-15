Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Liên Hà

Tại chương trình, bà Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng trường THPT Liên Hà đã ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường.

Thành lập năm 1966 với 9 lớp học, 322 học sinh, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hàng trăm thầy giáo, học sinh Trường cấp 3 Liên Hà đã gác bút nghiên lên đường ra mặt trận; 59 học sinh của trường anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1985, nhà trường vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm; được Chính phủ tặng Bằng khen và vinh danh là Trường tiên tiến chống Mỹ cứu nước.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Vân Hà

Trải qua 60 năm, các thế hệ thầy và trò tiếp tục phát huy truyền thống, đưa nhà trường phát triển với quy mô 45 lớp, hơn 2.000 học sinh. Trường duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong các năm 2019 và 2024.

Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu cả nước luôn ở mức cao. Học sinh nhà trường đạt hàng trăm giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia và các cuộc thi khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao.

Với những thành tích đạt được, trường THPT Liên Hà hai lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 2006 và 2016. Trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, nhà trường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Lãnh đạo nhà trường đọc diễn văn kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Liên Hà. Ảnh: Vân Hà

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhà trường đặt mục tiêu nâng cao đồng thời quy mô và chất lượng giáo dục, hướng tới xây dựng mô hình trường học chất lượng cao - hiện đại - hạnh phúc, nơi mỗi học sinh được yêu thương, tôn trọng, truyền cảm hứng và phát huy tiềm năng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương biểu dương, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT Liên Hà trong suốt 60 năm qua.

Đồng chí Trần Thế Cương cũng điểm lại những thành tựu nổi bật của ngành giáo dục Thủ đô, trong đó có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước; việc Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu”; chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững và nâng cao.

Dịp này, nhà trường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: Vân Hà

Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025 - 2026, với kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm học; đồng thời thành phố là địa phương đầu tiên phê duyệt giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước theo nghị quyết của HĐND thành phố.

Theo đồng chí Trần Thế Cương, những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng từ nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh toàn thành phố, trong đó có trường THPT Liên Hà.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Thế Cương tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: Vân Hà

Nhấn mạnh đất nước và Thủ đô đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó giáo dục và đào tạo được xác định là khâu đột phá chiến lược để tạo nền tảng xây dựng Thủ đô phát triển bền vững; đồng chí Trần Thế Cương đề nghị nhà trường tiếp tục giữ vững kỷ cương, phát huy bản sắc nhân văn; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có chuyên môn vững vàng, tâm huyết, sẵn sàng đổi mới. Đồng thời, tạo môi trường để mỗi học sinh được tôn trọng, khuyến khích tiến bộ và phát huy thế mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cũng lưu ý, nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực; ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản trị một cách thiết thực, an toàn; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần, văn hóa ứng xử, lòng biết ơn, lý tưởng sống và trách nhiệm công dân cho học sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Trần Thế Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vân Hà

Trong dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ động nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách đột phá về chuyển đổi số, hiện đại hóa giáo dục, góp phần giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ trường THPT Liên Hà và các cơ sở giáo dục nâng cao năng lực số, đổi mới phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.

Đồng chí Trần Thế Cương cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thư Lâm và các xã, phường lân cận quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, nhất là trong phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Các sở, ngành liên quan của thành phố cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà trường trong quản lý, vận hành và bảo trì cơ sở vật chất, góp phần đưa trường THPT Liên Hà tiếp tục trở thành điểm sáng giáo dục của địa phương và Thủ đô.