Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn kiểm tra thực tế các dự án

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 4 từ phải qua) cùng lãnh đạo Ban Đô thị HĐND thành phố kiểm tra thực tế dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân. Ảnh: TRỌNG HUY

Đây là hoạt động thẩm tra nhằm chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XI.

Theo tờ trình của UBND thành phố, dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu) tại các phường Liên Chiểu và Hải Vân, do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích thực hiện dự án hơn 31ha, diện tích đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 0,9ha rừng trồng.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: TRỌNG HUY

Việc triển khai dự án nhằm góp phần cụ thể hóa từng bước quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông quốc gia, giao thông đô thị; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết nối nhanh chóng cảng Liên Chiểu cũng như Trung tâm logistics, Khu sản xuất - Khu thương mại tự do, Khu công nghệ cao,... với các trục giao thông của thành phố; đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu về phía Nam, phía Tây thành phố và ngược lại.

Đặc biệt giải quyết tình trạng thắt cổ chai của tuyến đường tránh phía Nam hầm Hải Vân - Túy Loan (đoạn từ nút giao Tạ Quang Bửu đến nút giao Hòa Liên).

Dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan đang được thi công. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị sở, ban, ngành, chính quyền địa phương xem xét các vấn đề cụ thể về công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, làm rõ các phương án đền bù, thẩm tra rõ nguồn gốc đất đai để qua đó các quyết sách ban hành của HĐND thành phố bảo đảm chất lượng, hiệu quả thực thi, tránh thất thoát nguồn lực.

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực tế tình hình triển khai các vị trí số 3 và số 4 Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Khu công nghiệp Hòa Ninh, dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu công nghệ cao).

Lãnh đạo HĐND thành phố kiểm tra dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh. Ảnh: TRỌNG HUY

Dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu công nghệ cao) đi qua 2 xã, phường: Bà Nà, Liên Chiểu, được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 3/10/2025 và HĐND thành phố đã thông qua.

Dự án khởi công xây dựng ngày 19/1/2026, đến nay công trình thi công hoàn thành 31% giá trị khối lượng hợp đồng. Dự án còn 32 hồ sơ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trong đó xã Bà Nà có 26 hồ sơ đất nông nghiệp và phường Liên Chiểu có 6 hồ sơ.

Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh tại xã Bà Nà, có quy mô 400ha, tổng vốn đầu tư 6.200 tỷ đồng, khởi động từ tháng 2/2025, chủ đầu tư là Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ.

Đây là một trong những dự án trọng điểm, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, hướng tới mô hình công nghiệp xanh, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Kiểm tra tại các dự án, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công nỗ lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Đồng thời cần làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh; Ban Đô thị HĐND thành phố tổng hợp gửi UBND thành phố xem xét, có hướng tháo gỡ. Rà soát rõ cam kết của nhà đầu tư trong triển khai dự án để tiến độ không bị kéo dài, tránh đùn đẩy trách nhiệm sau khi chính quyền bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.