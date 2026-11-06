Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn dự sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố Nam Mỹ

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố Nam Mỹ. Ảnh: KIM HIẾU

Tổ dân phố Nam Mỹ hiện có 223 hộ với 685 nhân khẩu, địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán thành nhiều cụm. Chi bộ tổ dân phố có 21 đảng viên (20 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị), trong đó 2 đảng viên được miễn sinh hoạt theo quy định.

Sau khi sáp nhập, Chi bộ từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tại khu dân cư. Chi bộ phối hợp với Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong phát triển kinh tế, Chi bộ vận động người dân duy trì sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăm sóc rừng trồng và khai thác hiệu quả diện tích đất sản xuất. Toàn tổ dân phố có khoảng 66ha đất nông nghiệp, 660ha rừng trồng; 2 tổ nhận khoán dịch vụ môi trường rừng và bảo vệ rừng với tổng diện tích 1.060ha, gồm 28 thành viên.

Chi bộ hoàn thành 100% việc rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu đảng viên trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; đồng thời quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: KIM HIẾU

Tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng trong 10 tháng năm 2026, những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; đồng thời trao đổi về hoạt động của HĐND thành phố, công tác quyết nghị các chủ trương, chính sách phát triển, giám sát việc thực hiện các nghị quyết và theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Nam Mỹ; đồng thời đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn của Chi bộ trong đánh giá kết quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Đồng thời lưu ý cấp ủy, tổ trưởng tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và mỗi đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát địa bàn, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị Chi bộ phối hợp với chính quyền nghiên cứu, nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, nhất là trồng rau an toàn, cây ăn trái; chủ động tham quan, học tập kinh nghiệm, kết nối với các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Công nghệ sinh học để được hỗ trợ kỹ thuật, lựa chọn giống cây trồng phù hợp, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của Hải Vân.

Địa phương cần quan tâm kết nối với các doanh nghiệp nhằm tạo việc làm, sinh kế ổn định cho người dân; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thêm vào đó là tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái; nghiên cứu phát triển các mô hình trồng cây gỗ lớn, trồng dược liệu dưới tán rừng gắn với du lịch sinh thái.

Tổ dân phố Nam Mỹ nằm bên dòng sông Cu Đê thơ mộng. Ảnh: XUÂN SƠN

Đối với các kiến nghị của Chi bộ và nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị phường Hải Vân tiếp tục rà soát, kiến nghị thành phố sớm giải quyết nhu cầu cấp nước sạch; nghiên cứu phương án đầu tư tuyến đường tránh khu vực đèo La Ngà, xác định tổng mức đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn để đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2027 hoặc kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố...

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố tặng quà, động viên Chi bộ Nam Mỹ; đồng thời lưu ý tập thể Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại khu dân cư, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.