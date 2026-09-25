Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tiếp công dân định kỳ

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND phường Xuân Phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: TT

Tại buổi tiếp, công dân Hoàng Thị Quang (tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Xuân Phương) kiến nghị điều chỉnh quy hoạch, đưa khu dân cư Cụm Lâm nghiệp ra khỏi phạm vi dự án Cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ; rà soát, xử lý quy hoạch kéo dài hơn 22 năm; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Báo cáo tiến trình vụ việc cho thấy, đất tại Cụm Lâm nghiệp có nguồn gốc do Công ty Chế biến kinh doanh lâm nông sản xuất khẩu giao cho cán bộ, công nhân viên vào các năm 1991, 1993 và 2001. Các hộ đã xây dựng nhà, sử dụng ổn định nhiều năm. Hồ sơ mẫu của bà Hoàng Thị Quang thể hiện diện tích 85,2m², là một phần thửa đất số 17, tờ bản đồ số 18; được giao sử dụng làm đất ở trước ngày 15-10-1993.

Năm 2016, các hộ phối hợp đo đạc, lập hồ sơ đăng ký đất đai. Giấy xác nhận đăng ký đất đai của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Nam Từ Liêm (cũ) đối với bà Quang xác nhận việc kê khai phù hợp hiện trạng, đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp; đồng thời xác định thửa đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất ở. Giấy xác nhận chỉ ghi nhận tình trạng sử dụng đất, không thay thế giấy chứng nhận.

Sau khi quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tại xã Tây Mỗ (huyện Từ Liêm cũ), tỷ lệ 1/500, năm 2009, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định thu hồi 691.955m² đất tại Tây Mỗ, Xuân Phương để thực hiện dự án.

Theo rà soát của UBND phường Xuân Phương, dự án mới được đầu tư một phần, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; trong khu vực quy hoạch còn hơn 500 hộ dân sinh sống lâu năm, gồm các hộ Cụm Lâm nghiệp tại ô quy hoạch HH2 và các khu dân cư hiện hữu khác. Phần lớn các hộ chưa được cấp giấy chứng nhận, gặp khó khăn trong cải tạo nhà ở, thực hiện giao dịch và bảo đảm các quyền về đất đai.

Tháng 3-2026, UBND phường Xuân Phương có văn bản báo cáo, đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm nội dung điều chỉnh các ô, vị trí đang có dân cư sinh sống trong quy hoạch Cụm trường, trong đó có Cụm Lâm nghiệp, thành đất ở. Đến tháng 5-2026, UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Sau đó, UBND phường Xuân Phương có Văn bản phúc đáp bà Hoàng Thị Quang và các hộ dân, thông tin về quá trình rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch; tuy nhiên chưa có phương án xử lý đất ở của các hộ và thời hạn cấp giấy chứng nhận. Công dân đã có đơn gửi Ban Tiếp công dân thành phố về nội dung trên nhưng đến nay, kiến nghị của công dân chưa được giải quyết dứt điểm.

Giải quyết kiến nghị của công dân, tại buổi tiếp, đại diện các sở, ngành và UBND phường Xuân Phương đã báo cáo làm rõ phạm vi, ranh giới, tiến độ và khả năng tiếp tục thực hiện dự án Cụm trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Tây Mỗ; phần diện tích đã thu hồi, giải phóng mặt bằng, đã giao đất và phần diện tích chưa triển khai; căn cứ để tiếp tục duy trì quy hoạch đối với khu dân cư Cụm Lâm nghiệp.

Đồng thời các đơn vị liên quan cũng làm rõ nguồn gốc, thời điểm, hiện trạng sử dụng đất của từng hộ; căn cứ áp dụng pháp luật đất đai đối với đất được tổ chức giao không đúng thẩm quyền nhưng sử dụng ổn định; điều kiện, nghĩa vụ tài chính, trình tự và thời hạn xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết luận buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn diện dự án Cụm trường, xác định rõ phần dự án tiếp tục thực hiện, phần cần điều chỉnh hoặc đưa ra khỏi quy hoạch; công khai phương án và tiến độ xử lý để người dân biết, giám sát.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND phường Xuân Phương và đơn vị liên quan xác định chức năng quy hoạch của khu Cụm Lâm nghiệp; tham mưu thủ tục điều chỉnh quy hoạch, xác định mốc thời gian hoàn thành. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn UBND phường Xuân Phương rà soát hồ sơ từng hộ, phân loại điều kiện cấp giấy chứng nhận, xác định nghĩa vụ tài chính và những nội dung còn thiếu; trả lời cụ thể, không để công dân tiếp tục kiến nghị kéo dài.

Đồng chí Trần Thế Cương cũng đề nghị UBND phường Xuân Phương tổng hợp đầy đủ nguồn gốc, hiện trạng, hồ sơ đăng ký đất đai của các hộ; thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền và báo cáo UBND thành phố đối với nội dung vượt thẩm quyền; định kỳ thông tin tiến độ cho công dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố phối hợp với các Ban HĐND thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thường trực HĐND thành phố.