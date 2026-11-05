Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt tiếp xúc cử tri tại 4 phường Long Khánh, Xuân Lập, Bình Lộc, Bảo Vinh

Cùng dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND phường Long Khánh.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại 4 phường: Long Khánh, Xuân Lập, Bình Lộc và Bảo Vinh sáng 5-11. Ảnh: Danh Lộc

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố trong 10 tháng của năm 2026.

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định; hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Thành phố tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và chăm lo đời sống nhân dân.

Đại biểu Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Danh Lộc

Đại biểu cũng thông tin những nội dung chính dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố; thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2026, đồng thời lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri.

Đại biểu Nguyễn Thái Hà, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thông tin hoạt động 10 tháng năm 2026 của HĐND thành phố và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng năm 2026 của thành phố Đồng Nai. Ảnh: Danh Lộc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giáo dục. Trong đó, cử tri kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét mức tiền chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở sao cho phù hợp với thực tiễn. Cử tri cũng phản ánh những thực trạng trong việc tách thửa, xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp; đề nghị xem xét các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng phù hợp với thực tế, nhất là đối với những trường hợp đã xây dựng nhà ở từ nhiều năm trước, nay có nhu cầu xây thêm nhà cho con nhưng gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý.

Đối với lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; tổ chức làm việc với ban giám hiệu các trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo...

Cử tri tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Danh Lộc

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những ý kiến phản ánh sát thực tế đời sống của cử tri. Đối với lĩnh vực đất đai, đại biểu cho biết: Đây là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách. Đại biểu sẽ tổng hợp những đề xuất cụ thể, có tính khả thi liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất, tiền sử dụng đất và xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa phù hợp quy định để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Về hoạt động dạy thêm, học thêm, đại biểu Đặng Minh Nguyệt đề nghị các địa phương tăng cường quản lý nhà nước, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở dạy thêm trên địa bàn. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc nhận được phản ánh cụ thể, cần phối hợp với cơ quan chuyên môn, nhất là ngành giáo dục, kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cũng đề nghị các đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; quan tâm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau tiếp xúc cử tri, bảo đảm những vấn đề chính đáng của người dân được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời.