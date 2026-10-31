Phó Chủ tịch Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (30/10).

Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Loan 51 tuổi, quê quán xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Bà có trình độ chuyên môn là cử nhân Kinh tế nông nghiệp, kỹ sư Quản lý đất đai.

Trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Loan từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch UBND huyện Phú Bình, Bí thư Huyện ủy Phú Bình (cũ).

Tháng 3/2025, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Tháng 4/2026, bà được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Báo và PTTH tỉnh Thái Nguyên

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường hiện là ông Trịnh Việt Hùng; 6 Thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên và Nguyễn Thị Loan.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; đê điều và phòng, chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám.