Phó Chủ tịch Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định được ký ngày 30/10/2026, có hiệu lực cùng ngày.

Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Thái Nguyên GOP.

Bà Nguyễn Thị Loan quê Thái Nguyên, 51 tuổi; trình độ cử nhân Kinh tế nông nghiệp, kỹ sư Quản lý đất đai.

Trước khi giữ vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên từ tháng 3/2025, bà Nguyễn Thị Loan đã có nhiều năm công tác tại Sở Địa chính Thái Nguyên, sau là Sở Tài nguyên và Môi trường rồi Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bà Nguyễn Thị Loan cũng từng được luân chuyển về địa phương, giữ chức Chủ tịch rồi Bí thư huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Với việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan làm Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp & Môi trường hiện nay có 6 Thứ trưởng là: bà Nguyễn Thị Loan và các ông: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện là ông Trịnh Việt Hùng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.