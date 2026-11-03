Phó Chủ tịch Thái Nguyên làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 2/11, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Loan sinh năm 1975, quê quán Thái Nguyên. Bà có trình độ Thạc sĩ Quản lý đất đai, Cử nhân Kinh tế nông nghiệp, Kỹ sư Quản lý đất đai; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thị Loan. Ảnh: Nông nghiệp môi trường

Trong quá trình công tác tại địa phương, bà Nguyễn Thị Loan từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tài nguyên và đất đai như Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Sau đó, bà tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Bình, Bí thư Huyện ủy Phú Bình. Tháng 3/2025, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 4/2026, bà được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó tháng 9/2026, Ban Bí thư có quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Lê Công Thành làm trợ lý cho Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Thủ tướng quyết định Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nghỉ hưu theo chế độ từ đầu tháng 10.

Như vậy, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện có Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và 6 Thứ trưởng gồm các ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Đặng Ngọc Điệp, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Lê Trọng Yên và bà Nguyễn Thị Loan.