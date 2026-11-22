Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác dự lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại nhà đảng viên Lê Thế Ứng. Ảnh: HN.

Dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng có bà Bùi Thị Quỳnh Thơ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Gia, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Hai đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là đồng chí Lê Thế Ứng (xã Đông Kinh) và đồng chí Nguyễn Thược (xã Việt Xuyên).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Thược.

Ông Nguyễn Thược sinh năm 1926, quê xã Việt Xuyên, được kết nạp vào Đảng ngày 6/10/1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Nam Tiến, xã Việt Xuyên.

Ông Lê Thế Ứng sinh năm 1927, quê xã Đông Kinh, được kết nạp vào Đảng ngày 15/10/1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Chi Lưu, xã Đông Kinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thế Ứng. Ảnh: HN.

Trong quá trình công tác, hai đồng chí từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong quân ngũ. Trải qua các cương vị công tác, hai đảng viên luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất người đảng viên và được Nhân dân kính trọng, tin yêu.

Đoàn công tác Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với gia đình đảng viên Nguyễn Thược. Ảnh: HN.

Trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng hai đảng viên lão thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình gắn bó, cống hiến bền bỉ của người đảng viên đối với Đảng và Nhân dân. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các đồng chí mà còn là niềm vinh dự của gia đình, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đảng viên Lê Thế Ứng. Ảnh: HN.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.

Nhấn mạnh sức mạnh của Đảng được kết tinh từ sự nỗ lực, cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị mỗi đảng viên hôm nay tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt phương châm “đảng viên đi trước”. Đồng thời, mong muốn thế hệ đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước, không ngừng phấn đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc. Ảnh: HN.

Cũng trong chiều 22/11, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại đây, đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dâng trà tại cho các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HN.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ngã ba Đồng Lộc là một trong những trọng điểm giao thông chiến lược bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nơi đây liên tục hứng chịu các đợt oanh tạc với gần 50.000 quả bom. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã kiên cường bám trụ, phá bom, mở đường, bảo đảm huyết mạch giao thông thông suốt. Sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong, đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: HN.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các thành viên đoàn công tác thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thành kính dâng hoa cho các nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Ảnh: HN.

Đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Đoàn công tác dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: HN.