Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Ảnh: Đắc Trường

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới; các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao sự phối hợp của Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam trong việc thu xếp chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Chuyến thăm thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện và thực chất. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược có nhiều chuyển biến; giao lưu địa phương và nhân dân ngày càng sôi động. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, đây là lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại.

Về hợp tác nghị viện, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc duy trì các chuyến thăm, đồng chủ trì các phiên họp Ủy ban hợp tác là những dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị và quyết tâm đưa hợp tác nghị viện lên tầm cao mới.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Cơ chế hợp tác này tạo khuôn khổ đối thoại, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên, đồng thời góp phần cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, kết nối chiến lược phát triển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phiên họp Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp; duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, tăng cường kết nối giữa các ủy ban chuyên môn và cơ quan dân cử địa phương.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Nhấn mạnh vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì trao đổi thường xuyên, mở rộng giao lưu giữa nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và đại biểu cơ quan dân cử địa phương; đồng thời nghiên cứu tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên đề về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, thương mại, đầu tư, logistics, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chúc mừng thành công chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng về củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác chiến lược và những vấn đề cùng quan tâm. Các hoạt động trao đổi giữa hai cơ quan lập pháp tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển và củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tặng quà lưu niệm Đại sứ Hà Vĩ. Ảnh: Đắc Trường

Đại sứ Hà Vĩ tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: Đắc Trường

Đại sứ đánh giá quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang có những bước phát triển tích cực; hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và nông nghiệp tiếp tục có nhiều tiềm năng, dư địa mở rộng, trong đó, kim ngạch thương mại song phương dự kiến lập mức cao kỷ lục trong năm nay. Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách du lịch lớn của Việt Nam; hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam ngày càng được nâng cao về trình độ công nghệ, đóng góp tích cực vào hợp tác kinh tế và tạo việc làm.

Đề cập định hướng thời gian tới, Đại sứ Hà Vĩ đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phát huy vai trò trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, kết nối hạ tầng và các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Đại sứ cũng đề xuất tăng cường trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và cơ quan lập pháp địa phương; mở rộng hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tiễn về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị xã hội. Cùng với đó, duy trì giao lưu văn hóa, hợp tác du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Hà Vĩ đánh giá cao các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, khẳng định Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác nghị viện. Đại sứ mong muốn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường các hoạt động khảo sát, tìm hiểu thực tiễn tại các địa phương, qua đó nhận diện tiềm năng và mở rộng cơ hội hợp tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và Đại sứ Hà Vĩ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Đắc Trường

Hai bên tin tưởng, với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và sự phối hợp của các cơ quan liên quan, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nói chung, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.