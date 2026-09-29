Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh thăm chính thức Lít - va: Tăng cường tin cậy, mở rộng hợp tác giữa hai nước

Chủ tịch Quốc hội Lít-va Juozas Olekas chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam

Diễn ra trước thềm kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lít-va vào năm 2027, chuyến thăm góp phần duy trì tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Tiếp nối động lực từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lít-va Gitanas Nausėda tháng 6/2025, các cuộc tiếp xúc giữa Quốc hội hai nước tạo thêm cơ sở để mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lít-va Juozas Olekas, cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; gặp và làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Lít-va Domas Griškevičius và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lít-va Remigijus Motuzas; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lít-va; thăm, làm việc với Công ty KN Energies.

Củng cố tin cậy, làm sâu sắc hợp tác giữa hai Quốc hội

Các cuộc hội kiến, gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo Quốc hội Lít-va diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, thẳng thắn, tập trung vào những biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh với Chủ tịch Quốc hội Lít-va Juozas Olekas

Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lít-va Juozas Olekas, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Lít-va, trân trọng tình cảm, sự ủng hộ mà Nhà nước và nhân dân Lít-va dành cho Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Lít-va thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phát huy kết quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao để mở rộng hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục – đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai Quốc hội cần đồng hành trong hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thực hiện các cam kết song phương, gắn quan hệ chính trị tốt đẹp với những kết quả hợp tác thiết thực. Thông qua lập pháp và giám sát, Quốc hội hai nước có thể hỗ trợ đưa các định hướng hợp tác vào thực tiễn, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lít-va Juozas Olekas

Chủ tịch Quốc hội Juozas Olekas đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; nhất trí phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận song phương. Chủ tịch Quốc hội Lít-va nhấn mạnh việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, nhất là trong chuyển đổi số, phát triển xanh và đổi mới sáng tạo, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho những lĩnh vực hợp tác mới.

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Lít-va thông báo về việc thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Lít-va – Việt Nam, tạo thêm kênh liên hệ giữa nghị sĩ hai nước; đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Lít-va Domas Griškevičius

Gặp và làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Lít-va Domas Griškevičius, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo dành cho Đoàn; đề nghị duy trì tiếp xúc thường xuyên và tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo, nghị sĩ; nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động này trong việc tạo sự gắn bó giữa hai cơ quan lập pháp, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Domas Griškevičius đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam tới Lít-va; cho rằng quan hệ nghị viện cần góp phần khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và người dân hai nước tìm đến với nhau, qua đó mở rộng nền tảng hợp tác song phương.

Gặp và làm việc với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lít-va Remigijus Motuzas, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh trân trọng nhắc lại sự giúp đỡ của Lít-va trong đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật cho Việt Nam; đề nghị phát huy nền tảng này để mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu và giao lưu thế hệ trẻ; tăng cường kết nối các ủy ban chuyên môn của hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lít-va Remigijus Motuzas

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Remigijus Motuzas bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi để hiểu rõ hơn những ưu tiên phát triển của Việt Nam; nhận định công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch, giáo dục và đào tạo là những lĩnh vực hợp tác triển vọng; nhất trí với đề xuất khuyến khích, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và người dân; cho rằng các cơ quan của Quốc hội có thể hỗ trợ thông qua trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, giúp các đối tác triển khai những chương trình hợp tác cụ thể.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối để Lít-va tăng cường quan hệ với ASEAN, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan lập pháp.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ và năng lượng

Trong các cuộc trao đổi về kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, trong đó có đàm phán hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Lít-va

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Lít-va tiếp tục ủng hộ việc các thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU và thúc đẩy việc gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam trên cương vị Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng đầu năm 2027.

Trong làm việc với công ty KN Energies, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao kinh nghiệm của công ty trong đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng; hoan nghênh Bản ghi nhớ hợp tác với Indel Petro của Việt Nam ký ngày 28/7/2026. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị doanh nghiệp hai nước sớm xác định các hướng hợp tác ưu tiên, gắn phát triển hạ tầng LNG với chia sẻ kinh nghiệm quản trị, công nghệ và đào tạo nhân lực, phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc với công ty KN Energies

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc với công ty KN Energies

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc với công ty KN Energies

Đại diện KN Energies bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham gia phát triển các dự án hạ tầng năng lượng tại Việt Nam. Trên cơ sở Bản ghi nhớ đã ký, phía công ty sẵn sàng trao đổi với các đối tác Việt Nam, hướng tới những dự án hợp tác khả thi, hiệu quả.

Phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam

Gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lít-va, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận nỗ lực của cơ quan đại diện trong thúc đẩy quan hệ song phương, hỗ trợ cộng đồng và bảo hộ công dân; đề nghị Đại sứ quán tiếp tục chủ động kết nối các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp hai nước và thúc đẩy những cơ hội hợp tác phù hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lít-va

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lít-va

Phó Chủ tịch Quốc hội mong bà con tiếp tục đoàn kết, hội nhập tốt với xã hội sở tại, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy tri thức, kinh nghiệm và các mối liên hệ của mình để làm cầu nối giữa hai đất nước.

Chuyến thăm Lít-va diễn ra tốt đẹp, khép lại chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tại Phần Lan, Na Uy và Lít-va. Thông qua các cuộc trao đổi ở cấp lãnh đạo và giữa các cơ quan của Quốc hội, hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu và ưu tiên của nhau, làm rõ các hướng phối hợp về nghị viện, kinh tế, công nghệ và giáo dục. Kết quả chuyến thăm tạo thêm cơ sở để tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lít-va phát triển thực chất, hiệu quả.