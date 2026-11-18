Ngư dân là lực lượng trực tiếp vươn khơi, bám biển, góp phần quan trọng trong việc khẳng định và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển. Mỗi chuyến ra khơi của bà con không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.