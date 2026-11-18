Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha
Chiều 18/11, tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha Javier Ignacio Maroto Aranzábal, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-thuong-tuong-nguyen-doan-anh-gap-pho-chu-tich-thu-nhat-thuong-vien-tay-ban-nha-10444043.html