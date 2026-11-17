Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Bahrain
Chiều 17/11, tại Thủ đô Manila, Philippines, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng AIPA - 47, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã gặp Phó Chủ tịch thứ hai Hạ viện Bahrain Ahmed Abdulwahed Jasim Hasan Qarata.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-thuong-tuong-nguyen-doan-anh-gap-pho-chu-tich-thu-hai-ha-vien-bahrain-10443825.html