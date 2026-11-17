Với vị trí, vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Tuyên Quang đang phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.