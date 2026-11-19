Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Morocco
Chiều 19/11, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Morocco Mohamed Ouzzine, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Morocco.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-thuong-tuong-nguyen-doan-anh-gap-pho-chu-tich-ha-vien-morocco-10444191.html