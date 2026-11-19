Đối với một số bệnh lý, dinh dưỡng không chỉ là yếu tố hỗ trợ chăm sóc mà còn là một phần thiết yếu trong phác đồ điều trị, thậm chí là phương pháp điều trị đặc hiệu, có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị và tiên lượng của người bệnh.