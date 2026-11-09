Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh dự Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu tham dự Ngày hội. Ảnh: Đắc Trường

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trịnh Tuấn Sinh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu và Nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; nghe báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống văn hóa tại Tổ dân phố 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đắc Trường

Trò chuyện với cán bộ và Nhân dân địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân; nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Ngày hội năm nay được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946 - 2026), đồng thời là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, đại đoàn kết là giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc, được vun đắp từ niềm tin, tinh thần sẻ chia, tương trợ và sự đồng thuận trong cộng đồng. Tinh thần ấy cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tặng quà Tổ dân phố 1, phường Bỉm Sơn. Ảnh: Đắc Trường

Ghi nhận kết quả địa phương đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao nỗ lực của phường Bỉm Sơn trong bối cảnh triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 439,8 triệu USD, sản lượng xi măng đạt 10,7 triệu tấn, thu ngân sách nhà nước đạt 459,4 tỷ đồng, bằng 140% dự toán tỉnh giao. Công tác an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng của Nhân dân Tổ dân phố 1. Trong 9 tháng đầu năm 2026, người dân đã đóng góp, vận động xã hội hóa hơn 1,257 tỷ đồng để xây dựng công viên cây xanh, nâng cấp đường giao thông, vỉa hè, chỉnh trang nhà văn hóa và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,5%; tổ dân phố không còn hộ nghèo, chỉ còn 4 hộ cận nghèo.

"Đây là minh chứng sinh động cho sức mạnh đồng thuận và trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển", Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, khẳng định.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh trao quà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Đắc Trường

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị địa phương tập trung khắc phục hạn chế về tiến độ một số công trình hạ tầng, quản lý đất đai, trật tự đô thị, môi trường và giải quyết kiến nghị của công dân. Đối với từng vấn đề, cần xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý và công khai để Nhân dân giám sát.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể; thực hành dân chủ ở cơ sở, củng cố niềm tin giữa Đảng với Nhân dân, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh trao quà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Đắc Trường

Đối với phát triển kinh tế, phường Bỉm Sơn cần khai thác lợi thế cửa ngõ liên kết vùng Bỉm Sơn - Hà Trung - Thạch Thành; phát triển công nghiệp sạch gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng đô thị, bảo đảm các dự án hoàn thành phục vụ thiết thực hoạt động sản xuất và đời sống Nhân dân.

Đội ngũ cán bộ cơ sở phải phát huy tinh thần “5 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; thực hiện phương châm “3 cùng”: cùng nghe, cùng bàn, cùng làm với dân. Đồng thời, quán triệt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và bà con Nhân dân Tổ dân phố 1. Ảnh: Đắc Trường

Tin tưởng vào truyền thống cách mạng, bản lĩnh vượt khó và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục giữ trọn trách nhiệm với dân; mỗi gia đình, mỗi người dân cùng chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình, góp phần đưa Bỉm Sơn ngày càng giàu đẹp, hiện đại.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã trao 20 suất quà tới các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.