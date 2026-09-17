Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Đinh Công Sỹ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Đại Thắng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải cùng đại diện các cơ quan liên quan.

Toàn cảnh hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại. Ảnh: Đắc Trường

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay, công tác đối ngoại được triển khai tích cực, đồng bộ, sôi động trên cả bình diện song phương và đa phương.

Trong quý II và quý III/2026, nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng của Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội đã để lại dấu ấn nổi bật, góp phần làm sâu sắc quan hệ với nghị viện các nước, tăng cường hợp tác với các tổ chức liên nghị viện, đồng thời đóng góp thiết thực vào công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đắc Trường

Để kịp thời rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị, phối hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong thời gian tới, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cùng các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh nêu rõ mục đích, yêu cầu của Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh những nội dung cần tập trung trao đổi, đánh giá và rút kinh nghiệm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Đinh Công Sỹ, thay mặt Thường trực Ủy ban, trình bày báo cáo về kết quả công tác đối ngoại của Quốc hội thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Đinh Công Sỹ phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá công tác phối hợp trong tham mưu, phục vụ các hoạt động đối ngoại của Quốc hội; đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thống nhất, chủ động, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Đắc Trường

Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế Đào Duy Trung phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu và đại diện các cơ quan, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận Hội nghị.