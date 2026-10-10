Phó Chủ tịch Quốc hội tham quan hội chợ tại Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu tham quan gian hàng của xã Mường Chanh.

Tại hội chợ, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu đã tham quan, trải nghiệm các gian hàng. Đặc biệt, đồng chí dành nhiều thời gian thăm khu trưng bày cà phê Arabica Sơn La, lắng nghe doanh nghiệp và hợp tác xã chia sẻ về quy trình trồng, chế biến sâu cũng như định hướng phát triển dòng sản phẩm chất lượng cao này.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực xây dựng thương hiệu của địa phương và chúc các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới mẫu mã và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm cà phê Arabica Sơn La khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của xã Chiềng Mung.

Diễn ra từ ngày 9 đến 13/10 tại Quảng trường Tây Bắc, Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026 quy tụ 210 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh với 240 gian hàng tiêu chuẩn. Điểm nhấn nổi bật của hội chợ là không gian trưng bày cà phê với 50 gian hàng, trong đó 34 gian hàng cà phê của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Hội chợ còn quy tụ nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của Sơn La và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá thương hiệu mà còn là không gian lan tỏa trọn vẹn hương vị đặc trưng của cà phê Sơn La đến đông đảo du khách và người tiêu dùng.