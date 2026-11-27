PGS.TS Nghiêm Xuân Huy – Viện trưởng Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận. Ảnh: Quochoi.vn.

Ngày 27/11/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, với sự tham dự của 150 đại biểu.

ĐƯA CHÍNH SÁCH TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN NHÀ TRƯỜNG

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ hoàn thiện thể chế là điều kiện quan trọng, nhưng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải được đo bằng kết quả thực tế.

Đó là chất lượng, hiệu quả giáo dục được nâng lên; cơ hội học tập, phát triển toàn diện được mở rộng cho mọi người; nhà giáo được tôn trọng, đãi ngộ xứng đáng; nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Sau gần một năm triển khai, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm chủ động, sáng tạo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo Hội thảo Giáo dục năm 2026. Ảnh: Quochoi.vn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục, các địa phương và đội ngũ nhà giáo trong triển khai các chính sách mới.

Bên cạnh đó, việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối về cơ cấu, phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào.

Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Hội thảo nhằm mục đích đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh.

CẦN THIẾT KẾ KHUNG ĐÁNH GIÁ QUỐC GIA

Trình bày tham luận tại hội thảo, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhấn mạnh khung pháp lý và thể chế cho giáo dục phổ thông, đại học cũng như giáo dục nói chung hiện đã tương đối hoàn thiện, với nhiều chủ trương, nghị quyết và văn bản chỉ đạo đã được ban hành.

Vấn đề trọng tâm hiện nay nằm ở khâu triển khai, đặc biệt là hai đề án có tác động lớn tới tổ chức đào tạo thời gian tới: đề án đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính và đề án đổi mới tuyển sinh. Hai đề án này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức kiểm tra, đánh giá cũng như hoạt động dạy và học ở bậc phổ thông.

PGS.TS Nghiêm Xuân Huy – Viện trưởng Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận. Ảnh: Quochoi.vn.

Nhìn nhận câu chuyện đánh giá ở góc độ hệ thống, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy cho rằng cần nhất quán ba tầng mục tiêu để tránh chồng chéo: đánh giá việc học tập (nhằm thúc đẩy việc dạy và học, cải tiến hoạt động trên lớp); đánh giá phục vụ công nhận, chuyển cấp, tốt nghiệp với mục tiêu và công cụ rõ ràng; và đánh giá ở tầm hệ thống dựa trên nhiều công cụ để có bức tranh tổng thể về chất lượng giáo dục, phục vụ điều hành chính sách và phân bổ nguồn lực.

Từ thực tế dữ liệu gần đây, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy kiến nghị xây dựng khung kiến trúc đánh giá năng lực quốc gia cấp THPT.

Khung này cần bám sát chuẩn đầu ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (gồm mục tiêu, năng lực cần đạt theo từng lớp học, cấp học, môn học), cấu trúc theo một chuẩn đầu ra, ba tầng mục tiêu và bốn vòng phản hồi.

Bốn luồng phản hồi gồm: cho người học (nhận diện điểm mạnh, điểm yếu để tự điều chỉnh); cho giáo viên, tổ chuyên môn; cho nhà trường và địa phương (phục vụ chính sách, đầu tư); và cho cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đặc biệt, cần sử dụng điểm thi THPT làm "điểm neo" chuẩn hóa điểm học bạ. Để khắc phục tình trạng thiếu cơ chế đối sánh liên trường và nguy cơ biến động đột biến của điểm học bạ, đề xuất sử dụng phổ điểm bài thi THPT theo từng trường và từng môn học làm mốc tham chiếu để điều chỉnh, chuẩn hóa điểm học bạ khi xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học, qua đó thúc đẩy đánh giá thực chất, sát thực tế hơn.

Ngoài ra, chuyên gia cũng kiến nghị đổi mới tuyển sinh theo hướng hồ sơ năng lực đầu vào.

Thay vì chỉ dựa vào một điểm số hay một phương thức tuyển sinh đơn lẻ, cần xây dựng hồ sơ năng lực cho từng chương trình đào tạo, xác định rõ yêu cầu năng lực đầu vào để các trường lựa chọn phương thức phù hợp. Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể ban hành quy trình, mẫu chuẩn để các cơ sở áp dụng, góp phần giúp người học chọn đúng chuyên ngành và hạn chế lãng phí nguồn lực đào tạo.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hỗ trợ, bồi dưỡng giáo viên khi không còn cấp phòng giáo dục cấp huyện. Trong bối cảnh không còn phòng giáo dục ở cấp huyện, cần thiết lập cơ chế hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá thông qua cụm trường, sự điều phối của sở giáo dục, sinh hoạt tổ chuyên môn và sự đồng hành của các cơ sở đào tạo giáo viên, tổ chức khảo thí.

PGS.TS Nghiêm Xuân Huy khẳng định việc hoàn thiện đồng bộ từ khung thiết kế đánh giá, cơ chế đối chiếu, so sánh dữ liệu đến năng lực đội ngũ giáo viên và tuyển sinh theo năng lực sẽ giúp hoạt động kiểm tra, đánh giá vận hành mạch lạc, minh bạch và nâng cao hiệu quả thực chất của giáo dục phổ thông.