Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu đến thăm, trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thế Ứng

Cùng dự có: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng hai đồng chí vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới hai đồng chí và gia đình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm hỏi, trò chuyện với đảng viên Lê Thế Ứng

Thăm gia đình đảng viên Lê Thế Ứng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng, xúc động khi được đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao địa phương tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng tại gia đình, vừa tạo không khí ấm cúng, trang trọng, vừa góp phần lan tỏa giá trị, ý nghĩa của phần thưởng cao quý đối với gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một hành trình đặc biệt, ghi dấu cả cuộc đời bền bỉ phấn đấu, cống hiến và kiên định đi theo lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thế Ứng

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ ghi nhận thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng mà còn là sự tôn vinh những cống hiến, đóng góp của một người đảng viên lão thành qua các giai đoạn cách mạng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Lê Thế Ứng, mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, thôn xóm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thế Ứng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, những đảng viên lão thành như đồng chí Lê Thế Ứng là những nhân chứng lịch sử sinh động, góp phần minh chứng cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tấm gương và những cống hiến của các thế hệ đi trước nhắc nhở thế hệ hôm nay phải tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, không ngừng xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, đưa đất nước giành những thắng lợi mới trong kỷ nguyên phát triển mới…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thế Ứng

Tại buổi lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thược, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng được đến thăm gia đình, chúc mừng người đảng viên lão thành vừa tròn 100 tuổi.

Tham gia cách mạng từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trải qua hai cuộc kháng chiến, đồng chí Nguyễn Thược có nhiều năm gắn bó với lực lượng vũ trang của tỉnh, từng đảm nhiệm các cương vị: Chính trị viên, Bí thư Chi bộ C92 Hương Sơn; cán bộ Tỉnh đội Hà Tĩnh; Chính trị viên cơ quan Mặt trận Đường 8 Tiền phương Lào; công tác tại Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ Tĩnh đến năm 1981. Sau hơn 45 năm nghỉ hưu, đồng chí vẫn bền bỉ tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm hỏi, trò chuyện với đồng chí Nguyễn Thược

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trên quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, suốt thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Nguyễn Thược đã luôn giữ vững chí khí chiến đấu, kiên định lý tưởng cách mạng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến bền bỉ của đồng chí.

Từ tấm gương của các đảng viên lão thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống của cha anh, không ngừng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thược

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sức mạnh của Đảng được kết tinh từ chính đội ngũ đảng viên, từ những con người cụ thể đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và cống hiến. Mỗi đảng viên, dù mới đứng trong hàng ngũ của Đảng hay đã có nhiều năm tuổi Đảng, đều cần nhận thức sâu sắc rằng sức mạnh của Đảng được xây dựng, vun đắp qua quá trình thử thách, rèn luyện và phấn đấu bền bỉ của từng cán bộ, đảng viên.

Uy tín và sức mạnh của Đảng trước hết được thể hiện qua phẩm chất, trách nhiệm và tấm gương của mỗi đảng viên. Vì vậy, các thế hệ đảng viên hôm nay cần tiếp tục nêu gương để quần chúng noi theo, thực hiện tốt tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Phó Chủ tịch Quốc Nguyễn Thị Thanh và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thược

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, chăm lo sức khỏe, đời sống của đồng chí đảng viên lão thành; phát huy tấm gương của đồng chí trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và trách nhiệm cho thế hệ trẻ...

+ Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc và các liệt sĩ đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc