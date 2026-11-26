Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Kim Sơn. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh năm 2026.

Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tại kỳ họp, Quốc hội thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, nhiều luật, bộ luật quan trọng được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra và thúc đẩy phát triển đất nước; cho ý kiến đối với 5 dự án luật để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, trình xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: YẾN TRINH)

Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại các kỳ họp, các đại biểu tham gia ý kiến đối với 67 dự án luật, 16 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật trình tại kỳ họp; biểu quyết thông qua 62 dự án luật, 16 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Bên cạnh đó, các đại biểu đã nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản đối với 60 lượt hồ sơ; tích cực tham gia các hội nghị, phiên họp, hội thảo của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn cơ sở. Trong đó, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, tích hợp, đồng bộ các hệ thống phần mềm, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, bảo đảm dữ liệu được chia sẻ, khai thác theo thẩm quyền, góp phần giảm thủ tục và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở; nghiên cứu mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp công vụ hoặc có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, bảo đảm hợp lý về chế độ đãi ngộ, tạo động lực để đội ngũ yên tâm công tác, gắn bó với cơ sở.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. (Ảnh: YẾN TRINH)

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri kiến nghị Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư 03/2023/TT-BYT, trong đó tập trung vào 2 nội dung chính: tăng định mức nhân lực sát với thực tế sau sáp nhập, có cơ chế luân chuyển bác sĩ về Trạm Y tế xã để khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ hiện nay. Về an toàn thực phẩm, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng mức xử phạt đủ sức răn đe, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình sử dụng chất cấm, hóa chất độc hại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và công khai các cơ sở vi phạm.

Cử tri cũng đề nghị kiểm tra việc kê khai, niêm yết và chấp hành giá đối với các mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng chịu tác động trực tiếp từ chi phí xăng dầu; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường giám sát việc quản lý hoạt động khai thác mỏ, kiểm soát đầu vào và đầu ra của khoáng sản...

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn và giàu tính xây dựng của cử tri. Đây không chỉ là những phản ánh từ thực tiễn cuộc sống mà còn thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng và trách nhiệm của nhân dân đối với Quốc hội, với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, đồng chí tiếp thu, ghi nhận và sẽ chuyển đến Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương cần được chủ động giải quyết, không chờ đợi, không đùn đẩy trách nhiệm.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yên Khánh. (Ảnh: YẾN TRINH)

Trao đổi thêm về một số nội dung được cử tri quan tâm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề cập đến dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Đồng chí đề nghị ngành Y tế, các cơ quan liên quan chủ động đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu đúng, đầy đủ về các quy định, ý nghĩa nhân văn của luật; nâng cao cảnh giác trước những thông tin sai lệch, tránh để các đối tượng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, gây hoang mang trong dư luận.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng chí nhấn mạnh đây là vấn đề cấp thiết, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng dân số, niềm tin của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Quốc hội đang nỗ lực thể chế hóa các nội dung quan trọng của Kết luận số 114 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến thực chất, bên cạnh trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước cần có sự chung tay, đồng thuận và thay đổi trong nhận thức, hành động của mỗi người dân.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yên Khánh. (Ảnh: YẾN TRINH)

Thông tin về tình hình phát triển đất nước, đồng chí ghi nhận những nỗ lực và kết quả phát triển của tỉnh Ninh Bình trong năm qua. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để đón đầu, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới khi có hiệu lực, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Đồng chí cũng lưu ý, với số lượng lớn luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp, tỉnh cần quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách mới; tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật những điểm mới của các luật. Với tinh thần “Pháp luật không chỉ dừng lại trên văn bản mà phải thực sự đi vào cuộc sống”, đồng chí mong muốn tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trách nhiệm, bảo đảm những đổi mới của Quốc hội, những chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước thực sự tạo chuyển biến trong thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.