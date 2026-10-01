Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm và làm việc tại Thụy Sỹ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sỹ Katja Christ. (Nguồn: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sỹ Katja Christ; gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) Tatiana Valovaya; tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sỹ; tiếp lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sỹ, Đảng Cộng sản Thụy Sỹ, Hội Hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam và những người bạn Thụy Sỹ; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Tại cuộc hội đàm ở Bern, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn Quốc hội Thụy Sỹ đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Thụy Sỹ - một trong những đối tác quan trọng tại châu Âu, mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng bình đẳng, cùng có lợi.

Về hợp tác nghị viện, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực cùng quan tâm; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) và các diễn đàn nghị viện đa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội hàm Đối tác toàn diện, tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và các cơ chế khu vực; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, fintech, trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain, tài chính bền vững, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đồng thời, đề nghị Thụy Sỹ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng hơn 10.000 người Việt Nam tại Thụy Sỹ ổn định cuộc sống, học tập, làm ăn, hội nhập thành công và phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ hai nước.

Về phần mình, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sỹ Katja Christ đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, là dấu ấn quan trọng trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sỹ mong muốn hai Quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các nữ đại biểu Quốc hội, thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của phụ nữ trong đời sống chính trị và hoạt động nghị viện. Phía Thụy Sỹ đánh giá việc Việt Nam và các nước EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do là dấu mốc quan trọng, mở ra thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác trên kênh nghị viện, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường hợp tác tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Thụy Sỹ tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mời Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sỹ Katja Christ thăm chính thức Việt Nam và Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sỹ vui vẻ nhận lời.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) Tatiana Valovaya. (Nguồn: TTXVN)

Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) Tatiana Valovaya ở Geneva, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của Liên hợp quốc, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; đồng thời đề cao vai trò của nghị viện trong thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững; đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Việt Nam, Liên hợp quốc, UNOG và IPU trong các vấn đề chung mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.

Tổng Giám đốc UNOG Tatiana Valovaya khẳng định, coi trọng hợp tác giữa Liên hợp quốc và IPU, nhấn mạnh trong các vấn đề phát triển bền vững cần có sự hợp tác của nghị viện. Cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của Việt Nam trong các vấn đề chung mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, Tổng Giám đốc UNOG đánh giá cao sự phối hợp của Việt Nam với Liên hợp quốc và những đóng góp của Phái đoàn Việt Nam tại Geneva trong các hoạt động chung.

Trong các cuộc gặp với ban lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sỹ và Đảng Cộng sản Thụy Sỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của các đảng cánh tả và nhân dân Thụy Sỹ; mong muốn tiếp tục phát huy quan hệ truyền thống, tăng cường trao đổi thông tin, lý luận và kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thụy Sỹ trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin về những định hướng lớn sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đề nghị hai Đảng tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ thông tin, tăng cường trao đổi về tình hình mỗi nước cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Đồng Chủ tịch Đảng Lao động Thụy Sỹ Alexander Eniline nhắc lại sự ủng hộ của nhiều thế hệ đảng viên đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước; chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được, đồng thời mong muốn tăng cường tiếp xúc, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Đảng Cộng sản Việt Nam, chú trọng phát huy vai trò của thế hệ đảng viên trẻ và tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước.

Trong khi đó, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Thụy Sỹ Samuel Iembo bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam; mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, tăng cường các cuộc tiếp xúc, trao đổi theo hướng thiết thực, cụ thể, chú trọng chia sẻ thông tin, lý luận, kinh nghiệm và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Một hoạt động khác tại Thụy Sỹ là cuộc gặp mặt Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam Anjuska Marija Weil và những người bạn Thụy Sỹ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Hội Hữu nghị Thụy Sỹ-Việt Nam và những người bạn Thụy Sỹ. (Nguồn: TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng cảm ơn những đóng góp của Hội Hữu nghị trong việc thúc đẩy và củng cố tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các thế hệ những người bạn Thụy Sỹ đã góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đánh giá cao các hoạt động của Hội, nhất là hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, góp phần gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt Nam và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ.

Về phần mình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sỹ - Việt Nam Anjuska Marija Weil cho biết Hội sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động hướng về Việt Nam, tích cực truyền tải thông tin về Việt Nam tới công chúng Thụy Sỹ và đồng hành với Trường dạy tiếng Việt “Bình Minh” tại Zurich. Sau 10 năm hoạt động, trường tiếp tục góp phần gìn giữ tiếng Việt, kết nối văn hóa, duy trì bản sắc và tăng cường gắn kết các thế hệ người Việt Nam tại Thụy Sỹ.

Cũng tại Thụy Sỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva.