Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm và làm việc tại Thụy Sĩ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) Tatiana Valovaya. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Christ; gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) Tatiana Valovaya; tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ; tiếp lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sĩ, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

* Tại cuộc hội đàm ở Bern, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn Quốc hội Thụy Sĩ đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Thụy Sĩ - một trong những đối tác quan trọng tại châu Âu, mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng bình đẳng, cùng có lợi. Về hợp tác nghị viện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực cùng quan tâm; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và các diễn đàn nghị viện đa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội hàm Đối tác toàn diện, tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc và các cơ chế khu vực; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, fintech, trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain, tài chính bền vững, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Đồng thời, đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng hơn 10 ngàn người Việt Nam tại Thụy Sĩ ổn định cuộc sống, học tập, làm ăn, hội nhập thành công và phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ 2 nước.

Về phần mình, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Christ đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, là dấu ấn quan trọng trong năm 2 nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và thúc đẩy hợp tác giữa 2 Quốc hội. Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ mong muốn 2 Quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của các nữ đại biểu Quốc hội, thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của phụ nữ trong đời sống chính trị và hoạt động nghị viện. Phía Thụy Sĩ đánh giá việc Việt Nam và các nước EFTA (Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu) kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do là dấu mốc quan trọng, mở ra thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác trên kênh nghị viện, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường hợp tác tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị: Thụy Sĩ tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

* Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) Tatiana Valovaya ở Geneva, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định: Việt Nam coi trọng vai trò của Liên hợp quốc, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; đồng thời đề cao vai trò của nghị viện trong thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững; đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Việt Nam, Liên hợp quốc, UNOG và IPU trong các vấn đề chung mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.

Tổng Giám đốc UNOG Tatiana Valovaya khẳng định coi trọng hợp tác giữa Liên hợp quốc và IPU, nhấn mạnh trong các vấn đề phát triển bền vững cần có sự hợp tác của nghị viện. Cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của Việt Nam trong các vấn đề chung mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, Tổng Giám đốc UNOG đánh giá cao sự phối hợp của Việt Nam với Liên hợp quốc và những đóng góp của Phái đoàn Việt Nam tại Geneva trong các hoạt động chung…