Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, quán triệt tinh thần '6 rõ'

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu thảo luận tại Tổ 9

Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị phần đánh giá tổng quan trong báo cáo cần được thể hiện rõ nét, cô đọng, có sức khái quát cao hơn; làm nổi bật tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương. Đây không chỉ là yêu cầu về mặt đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mà còn có ý nghĩa tạo khí thế, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần phấn khởi và tạo động lực mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Bên cạnh đó, cần phản ánh rõ hơn năng lực điều hành, khả năng phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời và quyết đoán trước những biến động của tình hình thực tiễn. Công tác điều hành thị trường xăng dầu và ứng phó với biến động giá năng lượng là một ví dụ cho thấy yêu cầu chủ động, nhạy bén trong điều hành chính sách, góp phần hạn chế tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh một chuyển biến rất quan trọng trong thời gian vừa qua, đó là sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển, nhất là trong hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Do đó, đề nghị trong báo cáo cần đánh giá khách quan, toàn diện hơn những kết quả đạt được; đồng thời, chỉ rõ các điểm nghẽn cần tháo gỡ, các nhiệm vụ cần ưu tiên và giải pháp có tính đột phá để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng và phát triển bền vững.

Đề cập đến việc gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng việc làm và đời sống nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng mục tiêu cuối cùng của phát triển phải là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và bảo đảm để thành quả tăng trưởng được lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Trong báo cáo thẩm tra, có thể thấy thị trường lao động vẫn còn những vấn đề cần quan tâm. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi từ 15 - 24 trong 9 tháng đầu năm ở mức 8,87%; lao động có việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 61%. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt khoảng 29,9%.

Các đại biểu tham dự thảo luận tại Tổ 9.

Những số liệu này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng việc làm, cải thiện thu nhập, tăng khả năng tiếp cận việc làm bền vững và mở rộng cơ hội tham gia thị trường lao động của người trẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh cơ cấu kinh tế thay đổi nhanh chóng, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tác động sâu rộng đến thị trường lao động, chất lượng nguồn nhân lực sẽ quyết định khả năng cạnh tranh và sức phát triển lâu dài của nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo gắn kết chặt chẽ hơn giữa giáo dục, đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường; chú trọng những ngành nghề mới, những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực chất lượng cao; đồng thời đẩy mạnh đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ thanh niên tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp.

“Cần nhìn nhận vấn đề này không chỉ ở số lượng người được đào tạo, số văn bằng, chứng chỉ được cấp, quan trọng hơn là chất lượng đào tạo, năng lực thực hành, khả năng thích ứng với công nghệ mới và mức độ đáp ứng yêu cầu công việc thực tế” - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung, gắn kết chặt chẽ hơn với các chủ trương, định hướng của Trung ương. Trong đó, có Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài. Vấn đề cốt lõi không chỉ là phát hiện, thu hút nhân tài, mà còn phải có cơ chế trọng dụng, đãi ngộ, giữ chân, phát triển nhân tài và xây dựng môi trường để nhân tài phát huy năng lực, đóng góp hiệu quả cho đất nước. Cùng với đó, đề nghị làm rõ hơn những vấn đề dân sinh cấp thiết.

Các đại biểu tham dự thảo luận tại Tổ 9.

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch và dịch vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, nhấn mạnh hơn yêu cầu phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng hàng hóa phục vụ du khách, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương và kết nối chặt chẽ giữa du lịch với văn hóa, thương mại, công nghiệp sáng tạo và kinh tế nông thôn. Các địa phương không chỉ quan tâm xây dựng điểm đến hấp dẫn, mà còn cần quan tâm đến những sản phẩm cụ thể để du khách trải nghiệm, sử dụng và mua sắm. Phải làm sao để mỗi chuyến đi không chỉ tạo doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, đi lại, mà còn tạo giá trị gia tăng từ sản phẩm văn hóa, hàng hóa đặc trưng và sức lan tỏa của thương hiệu địa phương.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và trách nhiệm tổ chức thực hiện là yếu tố quan trọng.

Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cụ thể hóa hơn các nội dung tại mục 3.11 ở Điều 3 và Điều 4 của dự thảo Nghị quyết về trách nhiệm tổ chức thực hiện. Theo đó, đối với từng nhiệm vụ trọng tâm, cần xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, nguồn lực thực hiện và kết quả cần đạt được. Đồng thời, phải xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát tiến độ và đánh giá hiệu quả thực thi dựa trên kết quả thực tế.

Đặc biệt, đề nghị quán triệt nghiêm túc tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Tinh thần này cần được thể hiện nhất quán từ khâu xây dựng nhiệm vụ, phân công tổ chức thực hiện đến kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả. Chỉ khi trách nhiệm được xác định cụ thể, nguồn lực được bảo đảm và kết quả được kiểm chứng bằng thực tiễn, các chủ trương, chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.