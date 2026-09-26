Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm, làm việc tại Quốc hội Liên bang Đức

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức đi vào chiều sâu

Tại hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng gặp lại Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow sau chuyến thăm Việt Nam của ông vào tháng 6/2026; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Quốc hội Liên bang Đức; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Đức, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow

Chia sẻ một số nét về tình hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, triển khai các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045; tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao. Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời nâng cao hiệu quả đối ngoại nghị viện.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; phát huy vai trò của hai Quốc hội trong thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước; tăng cường hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, nghị sĩ hai nước và tại các diễn đàn liên nghị viện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow

Hai bên cần tiếp tục khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, trong đó có EVFTA và Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đức; đồng thời tạo thêm động lực mới cho quan hệ song phương trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng, y tế, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội đàm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội đàm

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đức khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam; tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), ủng hộ việc sớm gỡ bỏ “Thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam trên cơ sở những nỗ lực và tiến triển thực chất của Việt Nam.

Toàn cảnh hội đàm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow

Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow bày tỏ vui mừng gặp lại Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam vừa qua và đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là tiềm năng hợp tác về hạ tầng giao thông, đào tạo nghề và y tế.

Ông Bodo Ramelow khẳng định dành tình cảm đặc biệt cho đất nước và con người Việt Nam; đánh giá cao triển vọng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; mong muốn tiếp tục thúc đẩy tin cậy chính trị, hợp tác nghị viện, đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ quan chuyên môn, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp hai nước.

Hai Phó Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, tăng cường trao đổi giữa các Ủy ban chuyên môn và nghị sĩ; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát; phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow cùng các đại biểu

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Julia Klöckner thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Tăng cường đối thoại nghị viện trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã làm việc với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức Armin Laschet và các nghị sĩ thành viên Ủy ban. Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam – Đức, hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Armin Laschet đánh giá cao vị trí, vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế; quan tâm tìm hiểu quan điểm của Việt Nam trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới hiện nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức

Trước những diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế, tăng cường đối thoại, giải quyết bất đồng và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình; đề cao Hiến chương Liên Hợp Quốc, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Đối với an ninh hàng hải, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; duy trì các tuyến giao thương quốc tế thông suốt, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đối với Biển Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Đức với ASEAN, giữa Quốc hội Đức với Liên nghị viện ASEAN (AIPA), qua đó đóng góp vào tăng cường kết nối giữa ASEAN và EU.

Tại các cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phía Đức tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Đức ổn định cuộc sống, hội nhập thành công, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.