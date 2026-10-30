Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố về dự thính Kỳ họp thứ Hai

Cùng dự buổi gặp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông; các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; các đại biểu là Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND và đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố về dự thính Kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Việc mời Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố dự thính Kỳ họp Quốc hội đã trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tăng cường sự gắn bó, phối hợp giữa hai cơ quan dân cử ở Trung ương và địa phương, cùng thực hiện tốt hơn trọng trách trước cử tri và Nhân dân.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh dự buổi gặp mặt

Trong hai ngày dự thính, đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND các tỉnh, thành phố có dịp trực tiếp theo dõi hoạt động nghị trường, các phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công... cùng một số dự án luật liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp và việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân như Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Đây là những vấn đề thiết thực, gắn bó mật thiết với chức năng quyết định và giám sát của HĐND tại địa phương.