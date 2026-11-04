Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Phiên khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN lần thứ 22

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy - Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025 - 2026; gần 140 đại biểu Việt Nam và quốc tế…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Phiên khai mạc

Đại hội đồng ACWO lần thứ 22 được tổ chức với các nội dung trọng tâm gồm nghi lễ rước cờ, chương trình nghệ thuật chào mừng và trao đổi, thảo luận về hoạt động của Liên đoàn. Một trong những điểm nhấn của chương trình là phiên thảo luận chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số”, tập trung chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của các quốc gia ASEAN nhằm nâng cao năng lực số, phòng ngừa những nguy cơ, thách thức đối với phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng. Trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ cùng trao đổi, đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp ở cấp khu vực, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em tham gia, tiếp cận và thụ hưởng những thành quả của chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy - Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025 - 2026 cho biết, trải qua hơn 45 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1981, Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN đã khẳng định vai trò là một diễn đàn quan trọng, kết nối các Tổ chức phụ nữ trong khu vực, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ và đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy - Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025 - 2026 phát biểu khai mạc

Dù có sự khác biệt về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện phát triển, nhưng các Tổ chức thành viên ACWO luôn gặp nhau ở một mục tiêu chung vì sự tiến bộ của phụ nữ và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, vì một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số’’, phiên thảo luận Chuyên đề trong khuôn khổ Đại hội đồng lần này có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm phụ nữ, trẻ em được tiếp cận những cơ hội phát triển mới trong môi trường an toàn, bình đẳng và bao trùm.

Nghi thức rước cờ tại Đại hội đồng ACWO lần thứ 22

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Đại hội đồng Liên đoàn lần thứ 22 là dịp quan trọng để các Tổ chức thành viên nhìn lại kết quả hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm và cách làm hiệu quả và tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, củng cố sự tin cậy và xác định những ưu tiên hành động trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, cũng đánh dấu một bước phát triển mới của ACWO với việc Mạng lưới Phụ nữ Timor - Leste trở thành thành viên thứ 11, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và hợp tác giữa các Tổ chức phụ nữ trong cộng đồng ASEAN và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chuyển giao cương vị Chủ tịch luân phiên Liên đoàn sang Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI).

Nghi lễ rước cờ tại phiên khai mạc

Phát biểu tại Phiên khai mạc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc đăng cai, chuẩn bị Đại hội đồng; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức thành viên trong thúc đẩy hợp tác, nâng cao vị thế của phụ nữ ASEAN.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: Trong gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một cộng đồng ngày càng gắn kết, có vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 tiếp tục khẳng định khát vọng xây dựng một cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm và phát triển bền vững.

Phụ nữ ASEAN dù khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện phát triển, song vẫn cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Không chỉ gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình và truyền thống, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, quản trị xã hội, khoa học, đổi mới sáng tạo và xây dựng cộng đồng; góp phần định hình tương lai của mỗi quốc gia và cả khu vực.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc

Đánh giá cao việc Đại hội đồng lựa chọn chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số”, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là vấn đề cấp thiết, đòi hỏi sự chung tay của các cơ quan nhà nước, tổ chức phụ nữ, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác trong khu vực.

Nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ là mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, mà còn bảo đảm để phụ nữ và trẻ em sử dụng công nghệ an toàn, bình đẳng và tự tin, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật; trang bị kiến thức và kỹ năng số; bảo vệ dữ liệu cá nhân; nâng cao trách nhiệm của các nền tảng công nghệ và tăng cường phòng ngừa, hỗ trợ, xử lý các hành vi xâm hại trên môi trường mạng. Đồng thời, chú trọng thu hẹp khoảng cách số, nhất là đối với phụ nữ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Chuyển đổi số phải mở rộng cơ hội phát triển, chứ không tạo ra bất bình đẳng. Đại hội đồng cần đề xuất những sáng kiến, chương trình hợp tác thiết thực, giúp phụ nữ và trẻ em không chỉ được bảo vệ trước rủi ro, mà còn có đủ kiến thức, năng lực và cơ hội chủ động tham gia, kiến tạo tương lai số” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Lãnh đạo đại diện các Tổ chức phụ nữ Quốc gia thành viên Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO)

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Quốc hội Việt Nam luôn chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tăng cường giám sát nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; đồng thời ban hành nhiều đạo luật quan trọng, trong đó có Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trí tuệ nhân tạo, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý cho phát triển, ứng dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm. Đồng thời, Việt Nam chú trọng bảo đảm cơ hội tiếp cận, thụ hưởng công bằng thành tựu chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách số giữa nam và nữ, giữa các vùng, miền, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, trên tinh thần lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việt Nam luôn coi trọng thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; đồng thời chủ động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN và các đối tác quốc tế. Vì vậy, mong muốn cùng các quốc gia thành viên thúc đẩy sự tham gia bình đẳng thực chất của phụ nữ vào hoạch định chính sách, lãnh đạo và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác cụ thể, nhất là trong bảo đảm an toàn trên môi trường số, nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng cũng diễn ra Lễ chuyển giao chức danh Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027 - 2028 từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sang Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI), đánh dấu việc hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên 2025 - 2026 của Việt Nam, khẳng định tinh thần đoàn kết, kế thừa và tiếp nối trách nhiệm giữa các tổ chức thành viên trong thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển của phụ nữ ASEAN.

+ Sáng cùng ngày, ACWO cũng tổ chức cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo ACWO, tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2026; trao đổi về định hướng hoạt động, các dự án do tổ chức thành viên đề xuất cùng một số nội dung liên quan đến công tác điều hành của Liên đoàn. Cuộc họp cũng thực hiện các thủ tục chấp thuận Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste gia nhập ACWO, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ trong khu vực.