Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tới dự ngày hội

Cùng dự có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dự ngày hội

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Đồng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu…

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và các đại biểu dự ngày hội

Các đại biểu tham dự ngày hội

Phấn khởi, vui mừng về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Cao Thắng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời hỏi thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và những tình cảm tốt đẹp nhất tới toàn thể bà con, nhân dân thôn Cao Thắng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại ngày hội

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục đạt những kết quả tích cực; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức cao, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu dự các hoạt động thể thao

Đặc biệt, ngày hôm qua, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc tốt đẹp, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển và chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu dự các hoạt động thể thao tại ngày hội

Trong đó, có những quyết sách mang ý nghĩa văn hóa, nhân văn sâu sắc: xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày 24/11 và bổ sung ngày 27/7 hằng năm là Ngày Tổ quốc tri ân, được nghỉ theo quy định. Một ngày để tôn vinh văn hóa, một ngày để tri ân những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc. Hai ngày mang những ý nghĩa riêng nhưng cùng khẳng định một đạo lý sâu sắc: Dân tộc Việt Nam dù phát triển đến đâu cũng luôn trân trọng cội nguồn, gìn giữ bản sắc và biết ơn những thế hệ đi trước.

Về với Thạch Lạc hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất. Ít nơi nào có được niềm tự hào như Thạch Lạc, nơi lưu giữ di chỉ khảo cổ có giá trị quốc gia, với những dấu tích cư dân cổ cách đây hàng nghìn năm. Những di sản ấy nhắc nhở chúng ta rằng, dưới mỗi tấc đất quê hương không chỉ có mồ hôi, công sức của bao thế hệ, mà còn có chiều sâu lịch sử, văn hóa và ký ức của cha ông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm cho xã Thạch Lạc

Hà Tĩnh không chỉ giàu truyền thống cách mạng, hiếu học, mà còn là quê hương của những con người kiên cường, nhân hậu, nghĩa tình; nơi những câu ví, giặm đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ.

Vui mừng khi được biết bà con thôn Cao Thắng đã đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương, chăm lo đời sống văn hóa, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, giữ gìn môi trường sống và phát huy tình nghĩa cộng đồng, Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, đảng viên và toàn thể bà con nhân dân. Sức mạnh của đại đoàn kết không chỉ được thể hiện trong những việc lớn lao mà bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị: một gia đình hòa thuận, một xóm làng yên vui, một bàn tay giúp đỡ lúc khó khăn, một tấm lòng biết sẻ chia vì cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm tặng bức tranh “Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn” cho thôn Cao Thắng

Để phát huy truyền thống tốt đẹp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và bà con nhân dân tiếp tục giữ gìn và vun đắp khối đại đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư; chăm lo người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương. Bảo tồn di chỉ khảo cổ Thạch Lạc, gìn giữ dân ca ví, giặm, phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh; đặc biệt quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu quê hương và trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình văn nghệ tại ngày hội

Đồng thời, biến tinh thần đoàn kết và các giá trị văn hóa thành động lực phát triển. Đẩy mạnh lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới bền vững; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Mong rằng, thôn Cao Thắng không chỉ ngày càng khang trang, giàu đẹp mà còn thực sự là một miền quê đáng sống, nơi mỗi người dân đều được quan tâm, chia sẻ, được phát triển và cảm nhận hạnh phúc trong chính ngôi nhà, xóm làng của mình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Thạch Lạc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạch Lạc

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, từ những mái ấm gia đình, những làng quê nghĩa tình như Cao Thắng, sức mạnh đại đoàn kết và những giá trị văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ làm nên một khu dân cư hạnh phúc. Mỗi làng quê đoàn kết, văn minh sẽ góp phần làm nên một đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Đại đoàn kết làm nên sức mạnh của dân tộc, văn hóa làm nên tâm hồn và bản sắc dân tộc. Và suy cho cùng, mọi thành quả phát triển đều phải hướng tới cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của Ngày hội hôm nay, cũng là niềm tin và mong ước mà tôi muốn gửi gắm tới toàn thể bà con” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạch Lạc

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Thạch Lạc

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tặng quà cho xã Thạch Lạc và thôn Cao Thắng; tặng 70 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; 50 xe đạp và 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.