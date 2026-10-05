Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Chí Nghĩa

Dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Chí Nghĩa

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Chí Nghĩa bày tỏ xúc động, vinh dự khi được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, dấu mốc quan trọng để nhìn lại chặng đường phấn đấu và tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm cao cả của người đảng viên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Chí Nghĩa

Đồng chí Đỗ Chí Nghĩa trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Đảng ủy, cấp ủy chi bộ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đồng nghiệp tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội cùng các cơ quan, đơn vị từng công tác đã luôn quan tâm, đồng hành, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí trưởng thành trong công tác. Những kết quả đạt được trong suốt 30 năm qua là quá trình rèn luyện, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ dưới sự dìu dắt của tập thể, sự đồng hành của đồng nghiệp và từ thực tiễn công tác.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Chí Nghĩa

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều trân trọng nhất là luôn nhận được niềm tin tưởng, sự chia sẻ, chỉ dẫn và hỗ trợ tận tình từ các đồng chí, đồng nghiệp. Đây chính là động lực to lớn để đồng chí tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Chí Nghĩa phát biểu

Đồng chí Đỗ Chí Nghĩa nguyện hứa sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người đảng viên, giữ lối sống giản dị, chân thành, đề cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, thường xuyên tự soi, tự sửa, nỗ lực cống hiến hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức Đảng và các đồng chí, đồng nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh biểu dương quá trình rèn luyện, cống hiến của đồng chí Đỗ Chí Nghĩa. Đồng thời, mong muốn đồng chí Đỗ Chí Nghĩa sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong mọi nhiệm vụ được giao; luôn ghi nhớ lời thề trước cờ Đảng, thường xuyên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình để không ngừng tiến bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.