Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ giới thiệu sách của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi lễ có nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các tỉnh, thành ủy; các học viện, trường đại học và gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dự Lễ giới thiệu sách của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trong suốt hơn 45 năm hoạt động và cống hiến, từ học viên Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương đến các cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, sau là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn bó sâu sắc với lực lượng Công an nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên mỗi trọng trách, cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, luôn kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn và tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Được đúc rút từ thực tiễn hoạt động phong phú cùng những trăn trở, suy ngẫm sâu sắc về những vấn đề cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại nhiều bài viết và bài phát biểu có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Cuốn sách "Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta" của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng cuốn sách cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng cuốn sách cho đại diện ban, bộ, ngành Trung ương và gia đình cố Chủ tịch nước, Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày sinh của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta" trong đó tuyển chọn 70 tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của cố Chủ tịch nước. Cuốn sách gồm 2 phần:

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức trao tặng cuốn sách cho đại diện các cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an

Phần I: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tập trung làm rõ giá trị khoa học, cách mạng cùng sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, thể hiện những nội dung sâu sắc về việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ.

Phần II: Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: Lựa chọn nhất quán của cách mạng Việt Nam, phản ánh tư duy của cố Chủ tịch nước về những vấn đề cốt lõi trong của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm cho biết, việc tuyển chọn 70 tác phẩm không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc mà còn giúp khái quát một cách toàn diện, hệ thống tầm nhìn tư duy, quan điểm chỉ đạo và dấu ấn hoạt động của cố Chủ tịch nước qua các chặng đường công tác.

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm phát biểu

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, giá trị xuyên suốt của cuốn sách là sự kiên định nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam. Trong cuốn sách, các vấn đề lý luận được trình bày gắn liền với thực tiễn sinh động từ hơn 40 năm cống hiến của một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, từng kinh qua nhiều trọng trách trong các giai đoạn của đất nước. Vì vậy, mỗi trang sách không chỉ đưa ra những luận giải mang tầm chiến lược, lâu dài, mà còn thấm đẫm tâm huyết, trăn trở và trách nhiệm của cố Chủ tịch nước trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt gia đình, bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ xúc động, chia sẻ đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự buổi lễ giới thiệu cuốn sách. Cuốn sách được xuất bản đúng vào ngày sinh nhật của cố Chủ tịch nước là món quà tinh thần vô giá, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc và giàu tính nhân văn để các thế hệ noi theo.