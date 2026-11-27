Hội thảo Giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với sự tham dự của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Phan Văn Mãi; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cùng đại diện các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp.

Đưa chính sách giáo dục vào thực tiễn

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, không chỉ đối với riêng ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Thể chế hóa Nghị quyết 71, trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Các văn bản quy định chi tiết cũng đang được khẩn trương xây dựng, ban hành nhằm từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo Giáo dục 2026 - Ảnh: daibieunhandan.vn

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, hoàn thiện thể chế là điều kiện quan trọng, nhưng hiệu quả của đột phá giáo dục phải được đánh giá bằng những kết quả cụ thể: chất lượng và hiệu quả giáo dục được nâng lên; cơ hội học tập, phát triển toàn diện được mở rộng; nhà giáo được tôn trọng, đãi ngộ xứng đáng; nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đánh giá kết quả sau gần một năm triển khai Nghị quyết 71, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những chuyển biến bước đầu cùng nhiều mô hình hay, cách làm chủ động, sáng tạo của ngành giáo dục, các địa phương và đội ngũ nhà giáo. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những hạn chế, trong đó một số văn bản quy định chi tiết ban hành chậm, nhất là quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo. Tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối cơ cấu và phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn cũng chưa được khắc phục.

Từ thực tế này, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng yêu cầu đặt ra là phải sớm đưa khung khổ pháp lý đã được thiết lập phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Bà nhấn mạnh: “Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của Hội thảo”.

Năm nhóm vấn đề cần tập trung tháo gỡ

Để đóng góp thiết thực cho mục tiêu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới quản trị giáo dục. Các đại biểu cần đánh giá khách quan việc triển khai những luật, nghị quyết mới; phân định rõ những vướng mắc về chính sách, pháp luật với những vấn đề thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đồng thời, rà soát tính đồng bộ giữa pháp luật về giáo dục với pháp luật về ngân sách, đầu tư công, tài sản công, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với điều kiện về nhân lực, tài chính, công cụ quản lý và trách nhiệm giải trình; phát huy tính chủ động của địa phương, quyền tự chủ thực chất của cơ sở giáo dục. Việc đổi mới quản trị cần dựa trên dữ liệu và kết quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Hội thảo Giáo dục 2026 tập trung nhấn mạnh đưa các chính sách mới vào thực tiễn, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục và đào tạo - Ảnh: daibieunhandan.vn

Thứ hai, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục. Trọng tâm là xây dựng cơ chế, chính sách thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền; tính toán điều kiện thực tế khi đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Đối với những địa bàn còn thiếu giáo viên, thiết bị dạy học, cần có giải pháp hỗ trợ để bảo đảm thực hiện yêu cầu chung. Bên cạnh đó, cần coi trọng giáo dục đạo đức, trách nhiệm công dân và sự phát triển thể chất, tinh thần của học sinh. Với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, cần làm rõ cơ chế bảo đảm đội ngũ, kinh phí vận hành và điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Thứ ba, xây dựng cơ chế tài chính, đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các đại biểu được đề nghị tập trung thảo luận cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với sứ mạng, điều kiện và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục.

Việc phân bổ nguồn lực cần bảo đảm cân đối giữa đầu tư cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ và các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là tại những địa bàn khó khăn. Đồng thời, cần làm rõ cơ chế chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực.

Đối với giáo dục ngoài công lập, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu cơ chế khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người học, gắn với chất lượng giáo dục, trách nhiệm xã hội và công bằng trong tiếp cận giáo dục.

“Đột phá phát triển giáo dục đòi hỏi nguồn lực tương xứng, nhưng vấn đề đặt ra không chỉ là tăng đầu tư mà còn là đầu tư vào đâu, phân bổ như thế nào và sử dụng ra sao để đạt hiệu quả cao nhất”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Thứ tư, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy. Vì vậy, cần đánh giá việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội; làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng và điều động.

Các giải pháp cần hướng tới bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn; khắc phục bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút và đãi ngộ nhà giáo, nhất là tại vùng khó khăn và những môn học còn thiếu giáo viên. Cùng với đó là cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục.

Thứ năm, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực, xây dựng hệ thống giáo dục mở và linh hoạt. Các đại biểu cần làm rõ việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo sứ mạng, năng lực và nhu cầu nhân lực; cơ chế Nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình và tổ chức thực hành.

Đối với mô hình trung học nghề, cần bảo đảm đồng thời học vấn phổ thông, kỹ năng nghề và khả năng học tiếp. Chất lượng đào tạo, triển vọng việc làm và cơ hội học liên thông phải được chú trọng để người học có thể tự nguyện lựa chọn và tiếp tục học tập suốt đời. Đặc biệt, tự chủ đại học cần đi đôi với trách nhiệm giải trình, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính; ưu tiên đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược gắn với củng cố, phát triển các ngành khoa học cơ bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Hội thảo không chỉ nhằm đánh giá những kết quả đạt được mà quan trọng hơn là nhận diện đúng các điểm nghẽn, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi. Bà đề nghị Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các kiến nghị tại Hội thảo, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Hội thảo Giáo dục 2026 diễn ra trong cả ngày 27/11. Tại phiên chuyên đề buổi sáng, các đại biểu tập trung tham luận, thảo luận về quan điểm của Đảng đối với đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; việc thể chế hóa và các giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục, góp phần đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.